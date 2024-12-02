魔鷹和台鋼雄鷹談續約？具有美國及多明尼加雙重國籍的魔鷹（Steven Moya），上賽季來到中職，颳起久違的洋砲旋風，為台鋼雄鷹效力的首個賽季，就成為中職史上第4位單季30轟以上的洋砲。古巴記者Yusseff Diaz在今（2）日爆料指出，魔鷹已經在和台鋼球團進行討論，將有機會在未來幾天內完成續約。
睽違17年的30轟 再度掀起洋砲熱潮
魔鷹現年33歲，過去曾效力大聯盟的底特律老虎隊，並且也為日職的中日龍、歐力士猛牛出賽，繳出不俗成績。本季加入台鋼後，總共出賽115場，敲出127支安打，貢獻30轟、99分打點，成為全壘打王以及打點王，是繼2020年統一獅的林安可之後，再度出現單季30轟打者。
關於續約消息，古巴記者Yusseff Diaz，在社群平台X上的發文，寫道：「上季在中職拿下全壘打王的Steven Moya，目前正在和台鋼雄鷹進行深入談判，有望在未來幾天內完成續約。」值得一提的是，魔鷹也是繼2007年的統一獅洋砲布雷（Tilson Brito）之後，睽違17年再度有外籍打者敲出30轟，同時也是史上第4人。
上賽季的季末，魔鷹由於家鄉遭受颶風侵襲，所以提前離台，當時就曾向球迷喊話：「謝謝大家接納、支持我，我每天都很努力，盡心力想做到最好，並把最好表現奉獻給大家，明年我也會繼續努力。」話語中透露蛛絲馬跡，如今傳出有望回歸，勢必將讓台鋼球迷相當期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
魔鷹現年33歲，過去曾效力大聯盟的底特律老虎隊，並且也為日職的中日龍、歐力士猛牛出賽，繳出不俗成績。本季加入台鋼後，總共出賽115場，敲出127支安打，貢獻30轟、99分打點，成為全壘打王以及打點王，是繼2020年統一獅的林安可之後，再度出現單季30轟打者。
關於續約消息，古巴記者Yusseff Diaz，在社群平台X上的發文，寫道：「上季在中職拿下全壘打王的Steven Moya，目前正在和台鋼雄鷹進行深入談判，有望在未來幾天內完成續約。」值得一提的是，魔鷹也是繼2007年的統一獅洋砲布雷（Tilson Brito）之後，睽違17年再度有外籍打者敲出30轟，同時也是史上第4人。
上賽季的季末，魔鷹由於家鄉遭受颶風侵襲，所以提前離台，當時就曾向球迷喊話：「謝謝大家接納、支持我，我每天都很努力，盡心力想做到最好，並把最好表現奉獻給大家，明年我也會繼續努力。」話語中透露蛛絲馬跡，如今傳出有望回歸，勢必將讓台鋼球迷相當期待。