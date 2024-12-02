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▲台鋼洋砲魔鷹首次參加中職明星賽的全壘打大賽，在預賽就狂敲出23轟，在所有參賽者高居第一，輕鬆晉級決賽，最終拿下冠軍。（圖／記者林柏年攝）

魔鷹和台鋼雄鷹談續約？具有美國及多明尼加雙重國籍的魔鷹（Steven Moya），上賽季來到中職，颳起久違的洋砲旋風，為台鋼雄鷹效力的首個賽季，就成為中職史上第4位單季30轟以上的洋砲。魔鷹現年33歲，過去曾效力大聯盟的底特律老虎隊，並且也為日職的中日龍、歐力士猛牛出賽，繳出不俗成績。關於續約消息，古巴記者Yusseff Diaz，在社群平台X上的發文，寫道：「」值得一提的是，魔鷹也是繼2007年的統一獅洋砲布雷（Tilson Brito）之後，睽違17年再度有外籍打者敲出30轟，同時也是史上第4人。上賽季的季末，魔鷹由於家鄉遭受颶風侵襲，所以提前離台，當時就曾向球迷喊話：「」話語中透露蛛絲馬跡，如今傳出有望回歸，勢必將讓台鋼球迷相當期待。