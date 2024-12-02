NBA騎士與塞爾提克今(2)日上演霸主之爭，最終騎士第四節克服14分的落後，上演逆轉秀，4分之差氣走衛冕軍，騎士戰績18勝3敗，獨步武林。解析騎士能擊敗綠衫軍的三大主因。
1. Donovan Mitchell 下半場大爆發
Donovan Mitchell 是本場比賽的最大功臣。他在上半場僅得5分，但下半場火力全開，豪取30分（14投10中），幫助球隊逆轉局勢。Mitchell 全場表現驚艷，最終交出35分、7籃板、3助攻、2抄截和1阻攻的全面數據，讓主場球迷高喊MVP。
本賽季，Mitchell 場均貢獻24.6分，三分命中率接近四成，穩定表現不僅是騎士的核心，更成為聯盟MVP的強烈競爭者之一。
2. 三分球砲火連發
騎士的三分命中率是本場比賽的制勝關鍵，全隊三分球36投17中，命中率達到47.2%。其中，Mitchell（11投6中）和 Darius Garland（6投4中），先發以身作則，合力貢獻高效率的外線火力。Isaac Okoro也不遜色，2投全中。
本場騎士先發球員在三分線外總計21投12中，命中率57.1%，為球隊奠定了基礎，也打垮塞爾提克的防線。
3. 替補席表現壓制對手
騎士的替補群共貢獻35分，超越塞爾提克的32分。尤其騎士Caris LeVert 和 Georges Niang 各拿下13分，能夠適時挺身而出，調節先發球員的體力。板凳群能咬住分差，也替騎士逆轉秀打下基礎。
反觀塞爾提克，板凳得分過於依賴Payton Pritchard，他砍下24分，但其他替補球員僅拿下8分，未能有效分擔壓力，最終未能抵擋騎士的強勢反撲。
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Donovan Mitchell 是本場比賽的最大功臣。他在上半場僅得5分，但下半場火力全開，豪取30分（14投10中），幫助球隊逆轉局勢。Mitchell 全場表現驚艷，最終交出35分、7籃板、3助攻、2抄截和1阻攻的全面數據，讓主場球迷高喊MVP。
本賽季，Mitchell 場均貢獻24.6分，三分命中率接近四成，穩定表現不僅是騎士的核心，更成為聯盟MVP的強烈競爭者之一。
2. 三分球砲火連發
騎士的三分命中率是本場比賽的制勝關鍵，全隊三分球36投17中，命中率達到47.2%。其中，Mitchell（11投6中）和 Darius Garland（6投4中），先發以身作則，合力貢獻高效率的外線火力。Isaac Okoro也不遜色，2投全中。
本場騎士先發球員在三分線外總計21投12中，命中率57.1%，為球隊奠定了基礎，也打垮塞爾提克的防線。
3. 替補席表現壓制對手
騎士的替補群共貢獻35分，超越塞爾提克的32分。尤其騎士Caris LeVert 和 Georges Niang 各拿下13分，能夠適時挺身而出，調節先發球員的體力。板凳群能咬住分差，也替騎士逆轉秀打下基礎。
反觀塞爾提克，板凳得分過於依賴Payton Pritchard，他砍下24分，但其他替補球員僅拿下8分，未能有效分擔壓力，最終未能抵擋騎士的強勢反撲。