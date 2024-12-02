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美國股市上週五全數走高，道瓊、標普500指數再寫歷史新高，激勵台北股市今（2）日走高，開盤上漲194點、來到22456.5點，盤中在電子、金融股的拉抬下，指數最高一度來到22772.32點，午盤上漲498.56點或2.24%，來到22761.06點，成功站回5日、季線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到256.87點，站回5日、10日線，盤中最高一度來到258.84點，午盤上漲1.79點或0.7%，來到258.51點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：加百裕、神達、興能高、富喬、華星光；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、華星光、順達、智邦、奇鋐。權值股回神上攻，權王台積電跳空開高，以1020元開出、上漲24元，午盤來到最高價1035元、上漲39元或3.92%，市值重返新台幣29兆元，來到26.76兆元；鴻海開高後震盪，以198.5元開出、上漲3元，不過隨後震盪走低，午盤漲幅收斂到1元或0.51%，來到196.5元；聯發科則是開高走高，以1275元開出、上漲20元，隨後一路走高，午盤來到最高價1310元，上漲55元或4.38%。