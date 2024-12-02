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▲周杰倫的演唱會無論在全球各地都會引起歌迷搶票，回到家鄉台北，盛況一樣熱烈，許多人不管如何都想要進場欣賞他的舞台丰采。（圖／摘自IMDb）

即將在週四（5日）起於台北大巨蛋連開4天的周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會，早就是各方矚目的盛事，也已經有許多歌迷透過各種管道搶到得來不意的門票。只是計畫仍然趕不上變化，有些人本來是要跟男、女朋友相約同賞，卻在開唱前分手，這下子多出來的票、浪費也可惜，有網友在社群網站上徵求異性結伴同行，其他網友頻呼「選我」，理由千奇百怪，反倒像是在聯誼徵友。在threads上發文的網友表示，原本要和女友一起去看周杰倫演唱會，卻分手了，想來問有沒有願意一起去的女生，票價按原價出售，可是在演唱會前要先吃飯、見面，還註明「桃園區 佳」，引來熱烈的留言回應。有人表示可以出車錢、也能出飯錢，顯然只要可以看到周董的演出，這些條件都不是問題。也有的人透露跟原po同病相憐，本來也是跟男友約好一起去卻分手，搶不到票還遭到詐騙，想要問問看原po要不要乾脆結伴同行。有的回文令人絕倒，稱自己的顏值不是頭像照片那個狗樣，完全符合原po條件、爭取出線的機會。還有人直接寫道：「這是新的我愛紅娘現場嗎？」有人更建議原po，為了避免觸景傷情，不如兩張票都賣給他。也有人向原po喊話，兄弟情才能長久，雖然不是女生，要他考慮自己陪他一起聽周董演唱會。