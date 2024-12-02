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《美麗島電子報》公布11月最新民調，民眾黨政黨好感度為22.6%、反感度61.1%。資深媒體人邱明玉更爆料，內部民調顯示民眾黨支持度僅5.79%。資深媒體人陳東豪說，民調再低一點，民眾黨不只可能沒有不分區立委，甚至廉政黨補助門檻都達不到了。陳東豪在政論節目《驚爆新聞線》中表示，民眾黨的好感度竟然還有2成多，但一定是來自國民黨裡面最深藍的那兩區，民眾黨主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，柯文哲選前最後號召小草掃QRcode捐款，最後款項卻到了木可公司一事，這些坑都是柯文哲自己挖的，民眾在總統大選前對柯文哲有多高期待，結果柯文哲卻搞這些飛機。《美麗島電子報》民調規劃為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為2024年11月26日至11月28日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。