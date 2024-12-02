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針對市場傳出兆豐金控董事長董瑞斌有意推動公股投信包括兆豐投信、第一金投信及合庫投信「3合1」整併，對此，3家公股金控今（2）日都發出重訊說明，其中兆豐金回應「不予評論」，第一金則澄清未發布任何相關併購訊息，而合庫金也說明，「本公司未發布任何相關併購訊息」。根據資料顯示，截至今（2024）年10月底，3家公股投信中以第一金投信規模最大，擁有109檔基金，規模近1300億元，去年獲利約1.15億元，每股稅後盈餘1.92元。兆豐投信則有90檔基金，規模近千億元，去年獲利約9300萬元，每股盈餘1.77元。合庫投信有147檔基金，規模近500億元，去年獲利約1800萬元，每股盈餘0.60元。今日市場傳出兆豐金暨兆豐銀董事長董瑞斌拋出公公併新構想，認為公股金控要進行整併，應從規模較小的子公司著手，像是證券、保險、投信、資產管理公司等，也就是「由下而上」方式推進，成功機率較高，甚至傳出已向財政部提出整併方案，希望藉此提升公股競爭力。對此，財政部則表示，尚未完全收到3家提交的整併評估報告。據了解，財政部在收齊所有必要文件，才會評估是否進行下一步。其實，財政部長莊翠雲在立法院就已多次提到，目前沒有「公公併」規劃，尤其公公併牽涉廣大層面，公股金融事業要整併，必須要雙方「合意」，加上涉及文化經營策略、員工安置、據點裁撤，要進行實質經營面的評估，在不影響國家利益並採「合意」併購的前提下，政府將給予尊重。當然，也要透過市場機制，公平、公開、公正，並符合金融監理法規，並兼顧股東、員工及客戶權益，以國家整體利益考量，進行相關考量評估，並要有相關考量評估。對於3家公股投信是否進行整併？兆豐金發出重訊回應「不予評論」；第一金也重訊澄清「本公司未發布任何相關併購訊息」，同樣合庫金也表示「本公司未發布任何相關併購訊息」。至於今日3家公股金控股價表現，第一金目前盤中最高來到27.5元，漲1.1%；兆豐金最高來到40.05元，漲逾0.7%，目前則翻黑下探39.55元，跌0.5%；合庫金最高來到25.15元，上漲1%，目前漲0.8%，來到25.1元，只是相較其他金控中信金漲逾3%，國泰金、富邦金、台新金、永豐金都漲超過2%，就連同樣身為公股的華南金目前漲幅最高有1.7%。