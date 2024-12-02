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賴清德過境美 AIT登機歡迎規格歷年最高？藍營潑冷水：之前就有
記者林怡昕／台北報導
總統賴清德出訪過境夏威夷，有媒體報導稱這是美方歷年來最高禮遇，首次有機邊接機和紅地毯歡迎賴清德。對此，國民黨前立委陳以信今（2）日潑冷水，直指早在前總統馬英九過境美國2次時，接機模式完全相同，「根本就是胡扯」。
陳以信提及，賴清德出訪過境夏威夷，夏威夷州長與檀香山市長在機旁接機，媒體報導涉外人士說「這是美方首度在機邊接機，歡迎我國元首，不同於過去在航廈接機，這是歷年最高禮遇規格。」這段話根本就是胡扯！這位涉外人士為了吹捧台美關係，竟不惜公開對國人扯謊。
陳以信分享，自己擔任總統府發言人時曾陪馬英九過境美國兩次，2015年7月的久揚之旅過境波士頓，飛機一落地美國在台協會主席薄瑞光親自上飛機，兩位美國聯邦眾議員就在機梯旁守候歡迎！之後隨團人員直接上車揚長而去，哪有經過什麼航廈與通關？
陳以信續指，隔年3月的久安之旅過境休士頓，接機模式完全相同，都是AIT主席親自上機歡迎，數位聯邦級與地方級政要在機梯旁歡迎，隨團人員直接上車離開，連航廈都沒進去過。
陳以信提到，只是當時馬英九不會刻意吹捧美方禮遇，不像民進黨政府的涉外人士總愛自吹自擂，過去幾年過境美國都在航廈接機，反是讓台灣吃了委屈而不敢張揚。