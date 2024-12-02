我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫大巨蛋演唱會座位圖，15萬張門票最貴賣6880元。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫久違在台北舉行演唱會，將站上大巨蛋舞台讓歌迷超期待。（圖／周杰倫臉書）

天王周杰倫本週將在台北大巨蛋開唱，日前警方掃蕩大批黃牛，扣押不法取得的演唱會門票，其中一名邱姓主謀遭士林地檢署起訴偵辦，現在士檢也公布消息，表示這批被扣押的門票將重新連繫主辦單位原價釋出。資訊曝光讓歌迷又驚又喜，開心直呼：「又有機會搶票了」，不過目前張數及何時再開賣，主辦單位還沒透露。周杰倫本月5至8日一連4天在台北大巨蛋開唱，15萬張門票一開賣就湧入89萬人瘋搶，不到5分鐘時間就完售，足見周杰倫魅力驚人。除了歌迷以外，也有大批黃牛混入搶票，掀起民怨。警方也出動偵辦，士林地檢署10月就逮捕一名邱姓男子，查扣他以搶票程式不法取得的門票，並在今日公布要以原價將門票釋出的好消息。士檢公告，在打擊不法之餘，又兼顧廣大歌迷合法購票權益，首採「偵查中變價」之方式，透過積極與北市政府文化局、演唱會主辦單位及票券系統業者等協調而取得共識，在相關演唱會屆至之前，囑託相關單位將門票原價釋出，但所得票款要繳入國庫保管，供後續依法聲請法院沒收。好消息曝光後讓歌迷又驚又喜，但目前不確定釋出的張數是多少，是否會再於拓元售票系統開放搶購，主辦單位還沒有透露。不過這重新燃起的希望，讓原先沒搶到票的杰迷都相當興奮，紛紛留言：「水啦！抓起來，給真正要看的人」、「重點在哪裡買」、「推實名制或抽籤」、「耶，又有機會搶票了」。