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▲原PO建議若是身高不到160公分的女生，可以像她一樣直接買最大號的兒童版發熱衣，因為該版型有做到160公分，直接比成人版便宜200元。（圖／UNIQLO官網）

▲PUFFTECH輕暖可機洗連帽外套優惠價990元，童裝最大尺寸為160公分，身形嬌小的小資女穿起來剛剛好。（圖／UNIQLO官網）

▲UNIQLO 感謝祭，消費滿2500元送兩用式保溫杯1個，全台限量4萬個。（圖／UNIQLO官網）

日本平價服飾UNIQLO日前迎來40周年感謝祭，優惠一路到12月5日為止，吸引許多民眾搶購。而正值入冬階段，UNIQLO的發熱衣立即成為熱門搶購商品，就有女網友分享划算買法，若身材較為嬌小的人，可以購買兒童版發熱衣最大號，再加上優惠折扣，比起成人版原價直接省了400元。一名網友在Threads上發文，表示UNIQLO近期正值40周年感謝祭，推出各種優惠，成人版極暖發熱衣原價790元、特價590元，兒童版極暖發熱衣則是原價590元、特價390元，活動期間為11月29日至12月5日。原PO建議若是身高不到160公分的女生，，是超划算的買法。不只如此，若當天消費金額滿2500元以上，UNIQLO還會加碼再送350毫升的免費小水壺，顏色及款式都相當好看。對此，不少網友也大推，「從以前就都買兒童版150－160」、「我163公分50公斤都穿兒童」、「我上次也發現可以這樣買，尺寸150的背心，我175公分居然能穿還剛好」，但也有人指出，「童裝領圍比較高，如果外衣比較低就不好搭配」。事實上，UNIQLO台北旗艦店小編也建議，身形嬌小的資女強力推薦入手童裝「 PUFFTECH輕暖可機洗連帽外套」，外套衣襬長度與袖長都很剛好，而且帽子採可拆式設計。同樣也是40周年感謝祭優惠商品，原價1290元、現省300元，入手價只要990元。◾活動時間：11月29日至12月5日◾滿額贈品：實體、網路單筆消費滿2500，贈兩用式保溫杯（350ML）1個（限量4萬個）另外，網路首購會員即起至12月5日23時59分，在實體店舖或網路商店消費不限金額，12月9日可獲「消費滿1000元折100元」優惠券，僅限於網路商店、於2025年1月9日前使用。首次訂閱電子報也享「消費滿500元折50元」優惠券，限領券30天內使用完畢。