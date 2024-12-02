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日前網紅「館長」陳之漢，在直播中自爆曾經做過「球版」，涉及職棒地下簽賭組頭，民進黨台北市議員簡舒培，上週11月28日，親赴台北地檢署按鈴告發，今（2）日，媒體人毛嘉慶以及台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，雙雙到台北地檢署按鈴告發，日前在質詢時，也自爆曾經「我多少也有在玩球版」的民進黨立委莊瑞雄，涉犯刑法賭博罪以及詐欺等罪嫌。毛嘉慶表示，莊瑞雄是民進黨不分區立委莊瑞雄也是黨內重要幹部，剛剛卸任書記長，卻在立法院對著行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜面前，直言不諱說他在總統大選「賭得要死！而且多少有在玩球版。」這些都在立法院公報，也都有逐字公布出來。不容任何人狡飾，連影片都已經被搜出來。毛嘉慶認為，莊瑞雄擔任過台北市黨部主委，也是目前民進黨競選下一屆台東縣長，呼聲最高的人選。這種人，到底北檢敢不敢辦？全台灣都在看。毛嘉慶更強調，莊瑞雄不是平民老百姓，是執政黨的大委員，而且莊也說出，民進黨裡面的要員涉賭層出不窮，包括前陣子剛逃案的陳啟昱。現在又自爆涉入賭總統選舉、有在賭地下賭盤。毛嘉慶指出，莊瑞雄在賴清德跟蔡英文選總統時，擔任他們的副總幹事及發言人職務，這樣的人去賭博總統選舉，還「賭得要死！」請問檢察官、調查局及刑警們，這種行為代表什麼？選前有所謂的封關民調時，有內參民調，這是大家都知道的事情，莊瑞雄還涉賭，還是「賭穩贏的」，這種人還能當台灣職籃新的大聯盟的會長，相信北檢會給我們一個公道。練鴻慶也說，莊瑞雄是蔡英文競選總統的核心幕僚，卻以2020年的總統大選為賭博標的，他嚴正呼籲，莊瑞雄就是賴清德的水原一平，水原一平是大谷翔平的前翻譯，因為賭博身敗名裂。練鴻慶表示，意圖營利賭博罪的共同正犯為三年以下有期徒刑，若莊瑞雄真如毛嘉慶所說，「賭穩贏的」，已經接近詐欺罪嫌，莊是否有提供內部資料協助組頭，涉及意圖營利賭博罪共同正犯，希望檢方依照陳之漢的標準，迅速偵辦，證明北檢是中立的。