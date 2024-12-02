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▲由於長相甜美、身材豐滿又有傲人長腿，她很快便出演多部香港TVB台的戲劇。（圖／翻攝自Instagram）

香港藝人戴祖儀被封為法律系女神，她畢業於法律系後曾在律師事務所實習，最終發現自己更喜歡唱歌，也曾演出香港TVB戲劇。近期她前往越南登台演出，除了帶來英語歌曲，也自學越南語唱歌，十分厲害。根據《香港01》報導，戴祖儀穿著黑色晚禮服現身越南，由於身材非常好，許多觀眾看完表演後反而將焦點聚集在身材上，而戴祖儀過去也曾透露因為減肥有成，透過健身房運動而擺脫難纏的嬰兒肥。戴祖儀離開法律相關工作後，曾經當過街頭歌手，由於長相甜美、身材豐滿又有傲人長腿，她很快便出演多部香港TVB台的戲劇，而她也沒有放棄追逐當歌手的夢想，日前她在Instagram曬出前往越南登台演唱的影片和照片，獲得粉絲們的好評。現年29歲的戴祖儀近期與黎諾懿一起合拍的旅遊節目《Channel E 越南膠流團》大受歡迎，二人還獲邀到越南出席活動，戴祖儀於活動上獻唱，並且開箱越南豪華飯店，在Instagram上傳一個Room tour影片，與大眾分享喜悅。