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立法院衛環委員會本週四將審查「人工生殖法」部分條文修正草案，多名民進黨立委今天發聲，喊話代理孕母應和人工生殖法脫鉤處理。對此，國民黨立委陳菁徽今（2）日直言，從醫學角度出發，「人工生殖不應該與代理孕母脫鉤」，更質疑民進黨在第10屆立委前，是大力支持代理孕母制度，不明白為何這一屆立場就大轉彎。陳菁徽稍早受訪時表示，從醫學角度出發，人工生殖不應該與代理孕母脫鉤。因為從近年的統計顯示，女性生育年齡已經往後延十年，導致許多會影響胚胎著床的子宮疾病，包含子宮肌瘤，子宮肌腺症，這些病症都是好發在30歲以後。另外也有子宮腔沾黏，這是女性年輕時如果有進行人工引流後的結果，也恐造成無法再進行生育。陳菁徽也表示，自己也曾經是不孕症的患者，流產過四次進行四次子宮腔清除手術，過去的自己也一度上網搜尋代理孕母相關資訊，因為知道可能已經無法懷孕。所以，當今天台灣女性的生育年齡往後延，即便曾經有凍卵，或者已經打算生育，會突然發現自己的子宮是無法生育，這個未來高機率會發生的情況，是大家需要重視的。陳菁徽指出，今天召開記者會的委員，包含民進黨立委王正旭、黃秀芳、林淑芬、林月琴、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳等，是否願意公開、勇敢的向自己的支持者們說，如果人工生殖與代理孕母脫鉤，未來當可以適用人工生殖技術的單身女性、女同志伴侶去檢查時不幸發現，自己也剛好是無法生育的族群，而代理孕母這個選項已被脫鉤，因此可能錯過適育年齡。這些在醫學上會發生的事情，執政黨的委員也有必要跟支持者說明清楚。陳菁徽也呼籲，早在民國91年總統賴清德時任立委時，就是第一個提出包含代理孕母的「人工生殖法」修法，當時連署的人也包含副總統蕭美琴，高雄市長陳其邁。陳菁徽續指，而在第10屆民進黨立委吳秉叡也提出包含代理孕母的人工生殖法修法草案，當時連署的立法委員與政府官員，吳秉叡、邱議瑩、林宜瑾、羅美玲、周春米(屏東縣長)、張宏陸、林楚茵、賴惠員、伍麗華、陳秀寶、吳思瑤、黃世杰(法務部次長)、沈發惠、吳琪銘、蘇巧慧、莊瑞雄、王美惠、張廖萬堅(教育部次長)。民進黨在第10屆立委以前是大力支持代理孕母制度，不明白為何這一屆立場就大轉彎。