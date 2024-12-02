我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅過境夏威夷，他於當地時間1日下午赴美國智庫東西中心（EWC）參與政策座談，據轉述，賴清德在閉門會談的致詞中拋出三個積極，包含落實「和平四大支柱行動方案」、積極在全球供應鏈裡作出貢獻、積極確保台海與印太地區的和平穩定、繁榮。賴清德於當地時間1日下午赴美國智庫東西中心（EWC）政策座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘全英語致詞。據轉述，賴清德在致詞談到三個積極行動，第一，台灣積極落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結、促進對話交流，台灣致力強化國防、提升全社會防衛韌性，並在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」。賴清德提到，近年台美雙方的共同合作，彰顯台灣對自身安全的承諾，及台美兩國對印太地區和平的共同承諾，而台灣也與理念相近的國家積極合作，充分展現出台灣運用自身的專業知識，為全球的發展做出貢獻。賴清德提到，第二積極是台灣積極在全球供應鏈裡作出貢獻，尤其是在半導體等高科技產業，而台美夥伴關係不僅強化這些產業，也展現台灣做為值得信賴、可靠夥伴的戰略重要性。他強調，台灣也和理念相近的國家積極合作，充分展現台灣運用自身的專業知識，為全球發展做出貢獻。至於第三個積極型，賴清德說，台灣積極致力於確保台海與印太地區的和平穩定、繁榮，不僅透過公共衛生、農畜牧及氣候轉型等領域，透過用透明的方式來合作履行承諾，促進台灣與太平洋友邦緊密的友好關係，達到智慧永續、民主永續、邦誼永續三個目標。賴清德提到，台灣將持續強化自我防衛能力，與理念相近的國家密切合作，「我們堅守實力帶來和平，也捍衛自由、民主和法治的普世價值」。