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菊池雄星想帶天使去季後賽！洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平，前東家洛杉磯天使隊，近日和同樣來自日本的左投菊池雄星，簽下3年、價值3年6300萬美元（約合20.4億元新台幣）的合約。菊池雄星自2019年開始旅美生涯，今年球季前半段效力多倫多藍鳥，拿下4勝9敗、防禦率4.75，表現一般，談對最終加盟天使的原因，菊池雄星在日本電視節目「Going! Sports&News」中透露：「」並補充說道：「我在其他隊的時候，就認為從能力來說，他們是有取得優勝的戰力。」，最終轉戰道奇，並在首年就拿下世界大賽冠軍。如今，輪到他在花卷東高校的學長菊池雄星，要再次挑戰這項任務。