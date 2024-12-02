菊池雄星想帶天使去季後賽！洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平，前東家洛杉磯天使隊，近日和同樣來自日本的左投菊池雄星，簽下3年、價值3年6300萬美元（約合20.4億元新台幣）的合約。菊池雄星在一檔日本新聞節目中透露，自己選擇轉隊的關鍵原因，是希望能夠幫助天使隊，進入暌違10年的季後賽，挑戰連大谷翔平都未完成的任務。
菊池雄星談轉隊原因 大谷未完成的任務
菊池雄星自2019年開始旅美生涯，今年球季前半段效力多倫多藍鳥，拿下4勝9敗、防禦率4.75，表現一般，不過在季中轉戰太空人後，總共10場先發就拿下5勝1敗，防禦率更提升到優質的2.70，也讓他爭取到新賽季和天使簽下3年大約。
談對最終加盟天使的原因，菊池雄星在日本電視節目「Going! Sports&News」中透露：「這是一瞬間就做好的決定，最大的原因，就是我很希望可以幫助天使，闖入睽違10年的季後賽。」並補充說道：「我在其他隊的時候，就認為從能力來說，他們是有取得優勝的戰力。」
大谷翔平當初便是在天使開啟旅美生涯，6年間不僅拿下美聯新人王，更拿下2次MVP，但因為天使戰績慘澹，從未能進入過季後賽，最終轉戰道奇，並在首年就拿下世界大賽冠軍。如今，輪到他在花卷東高校的學長菊池雄星，要再次挑戰這項任務。
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菊池雄星自2019年開始旅美生涯，今年球季前半段效力多倫多藍鳥，拿下4勝9敗、防禦率4.75，表現一般，不過在季中轉戰太空人後，總共10場先發就拿下5勝1敗，防禦率更提升到優質的2.70，也讓他爭取到新賽季和天使簽下3年大約。
談對最終加盟天使的原因，菊池雄星在日本電視節目「Going! Sports&News」中透露：「這是一瞬間就做好的決定，最大的原因，就是我很希望可以幫助天使，闖入睽違10年的季後賽。」並補充說道：「我在其他隊的時候，就認為從能力來說，他們是有取得優勝的戰力。」
大谷翔平當初便是在天使開啟旅美生涯，6年間不僅拿下美聯新人王，更拿下2次MVP，但因為天使戰績慘澹，從未能進入過季後賽，最終轉戰道奇，並在首年就拿下世界大賽冠軍。如今，輪到他在花卷東高校的學長菊池雄星，要再次挑戰這項任務。