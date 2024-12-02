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周杰倫演唱會門票，讓黃牛紛紛出動搶票，檢警也擴大在全台掃蕩。台北市刑大即查獲一名邱姓男子，以搶票程式不正購票，再透過社群媒體以高價轉賣，查扣演唱會門票數十張，今（2）日，士林地檢創首例，宣布不讓被告保有不法利得，同時兼顧廣大歌迷合法購票權益，首採偵查中變價之方式，針對查扣或沒收之票券，在相關演唱會屆至之前，囑託主辦單位釋出，並依原價再次對外販售。士林地檢署指出，按刑事訴訟法第141條第1項規定，得沒收之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞者，得變價之，保管其價金，又依「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」第11條第1項規定，扣押物有急速處分之必要或被告同意，且檢察官認為適當者，得不依拍賣程序逕為變賣。鑑於本件扣押之票券，將於演唱會屆至後喪失其價值，顯有急速處分之必要，並經邱姓黃牛同意，檢察官也認爲適當，依規定進行偵查中變價，同時不依拍賣程序，逕自以原價對外重新販售方式，進行變賣。據了解，被查扣各場演唱會票券共十餘張，周杰倫佔3張，而這些票券經主辦單位，依原價重新對外販售，所得票款將繳入國庫保管，後續也將依法聲請法院沒收 。