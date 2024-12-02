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民進黨政府又爆霸凌案！國民黨今（2）日召開記者會，踢爆教育部國教署北部辦公室有「霸凌集團」，關鍵人物是國教署北部辦公室許姓的副署長，何姓商借教師、張姓專門委員、張姓副教授都是他的心腹，「沒有人敢得罪這個集團」。國民黨立委徐巧芯更爆，這位台師大張姓副教授，每當副教授情緒不好，國教署的同仁就必須要打電話安撫到深夜11點才能回家。桃園市議員凌濤表示，負責勞動環境的勞動部霸凌，負責身心靈健康的衛福部霸凌，負責國人教育的教育部霸凌，負責國家形象的外交部霸凌，難道卓榮泰內閣已經成為「霸凌者與他們的產地」嗎？凌濤說明，教育部的海科館霸凌案60人當中有10人高達17%，而教育部國教署更是誇張，60人裡面竟然高達20位，高達了33%。數據會說話，國教署編制約60人，一年超過20人離職，單位還有10餘名的人力缺口，離職率高達33%。凌濤續指，國教署總共有5個組，包括高級中等教育組、國中小教育組、學前教育組、原民特教組、學務校安組，推估一年恐怕高達100個人流動。這叫「鐵打的衙門、鐵打的官」，可是「流水的公務人員」被當成即拿即丟的「免洗筷」。凌濤表示，教育部怎麼會在菊系部長鄭英耀的執政底下，成為公務人員痛苦不堪的人間煉獄？鄭英耀部長是否末梢神經失靈、麻木不仁？現在的鄭英耀如同許銘春加上何佩珊的總和，形成恐怖的人間煉獄。徐巧芯表示，作為民意代表接獲的中央單位的這種霸凌案件層出不窮，在外交國防委員會提出了三件的霸凌案。引發了教育部非常多同仁在網絡上求救，或者是寫陳情信求救。卓榮泰承諾一個禮拜內要在全國各公務部門、中央的體系進行完整的調查，揪出霸凌者。但教育部國教署的公務人員不斷的在吶喊、求救，甚至形容國教署長年的霸凌情況是10個「謝宜容」。徐巧芯說明，第一位是國教署的國中小組的張姓專門委員被指控出國旅遊一週以上、每年「N次」，拿國家的納稅錢去環球旅行。但是對待同仁卻是連上廁所、出差都要管，同仁用心的寫好公文遭整批退回來的惡性對待、極盡的壓榨，造成同仁不公平的心理。徐巧芯再指，第二位是國教署學前組的何姓商借教師，他屢屢突破法定年限持續商借，仗著自己資深、跟長官的關係好，同仁有業務接觸就會遭到痛罵、口頭霸凌。徐巧芯還說，第三位，國教署長期有合作關係的台師大張姓副教授，每當副教授情緒不好，國教署的同仁就必須要打電話安撫到深夜11點才能回家，已經是家常便飯。如果不安撫，副教授就要脅不再接委託案或者直接向長官告狀。徐巧芯感嘆，公務人員除了面對長官霸凌之外，還要面對委外的教師的霸凌、成為他的出氣包。甚至副教授耍脾氣要求公務員不要跟他講話，但只要承辦的委託案不符合他的心意，便會直接向長官告狀。國教署的長官更是只聽信張姓副教授的一面之詞，就把同仁叫進辦公室破口大罵，導致承辦人員不斷更換，人人身心俱疲。徐巧芯質疑，國教署的官員選擇相信陰晴不定的外聘張副教授造謠，共同霸凌基層是殺人於無形。依據網友爆料，徐巧芯指出霸凌問題的關鍵人物是國教署北部辦公室許姓的副署長，何姓商借教師、張姓專門委員、張姓副教授都是他的心腹，在他的庇蔭、默許、縱容之下，這三個人權力越來越大、行事與講話風格囂張狂妄，沒有人敢得罪這個集團。徐巧芯表示，在網絡上類似的吶喊求救已經好多年，很多公務人員不斷用匿名的方式揭露許姓副署長是如何尖酸刻薄的對待下屬，而國教署的解決方式是聯絡版主刪留言，然後內部獵巫找出網路匿名文章作者。直到今日，要求基層公務人員對霸凌封口的事件持續進行中，再一次呼籲卓榮泰，政府承諾7天之內完成部會的霸凌事件調查，不要空口說白話。當國民黨提出霸凌調查小組的時候，奉勸民進黨的立法院黨團請不要再用拖延的方式去回避、去逃避，請還給全民、還給受害者一個真相。