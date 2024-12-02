馬刺超級新星Victor Wembanyama再度上演全能秀，全場斬獲34分、13籃板和11助攻，完成大三元，率隊127：125擊敗國王，助隊將戰績提升至11勝9負。
國王本賽季在外線幾乎不設防，對手三分球命中率高達38.6%（聯盟倒數第二）。本場比賽延續此弱點，馬刺命中全隊本季最高23記三分球，超越了 11 月 11 日對陣國王時創下的22記紀錄。國王三分防守漏洞成為比賽失利的重要原因。
國王在首節憑藉火熱的進攻氣勢取得了17分的領先優勢，但隨後在第二節陷入得分荒，全隊命中率僅為 6%，讓馬刺逐步縮小分差。半場結束時，國王僅領先 65-58，而Spurs在上半場便投進 13 記三分球。馬刺在三、四節繼續飆分，單節得分都超過34分，也順利逆轉戰局。
Wembanyam穩定輸出
上季最佳新秀Wembanyama本場比賽上演全能秀，僅用了28分鐘，就攻下24分、11籃板、8助攻、1抄截和1阻攻，其中三分球出手9次，命中5球。
根據ESPN記者Michael C. Wright報導：「Victor Wembanyama 已經連續8場比賽得分超過20分，這是他職業生涯第二長的紀錄（上一次是上季1月，連續10場得分超過20分）。」
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國王在首節憑藉火熱的進攻氣勢取得了17分的領先優勢，但隨後在第二節陷入得分荒，全隊命中率僅為 6%，讓馬刺逐步縮小分差。半場結束時，國王僅領先 65-58，而Spurs在上半場便投進 13 記三分球。馬刺在三、四節繼續飆分，單節得分都超過34分，也順利逆轉戰局。
Wembanyam穩定輸出
上季最佳新秀Wembanyama本場比賽上演全能秀，僅用了28分鐘，就攻下24分、11籃板、8助攻、1抄截和1阻攻，其中三分球出手9次，命中5球。
根據ESPN記者Michael C. Wright報導：「Victor Wembanyama 已經連續8場比賽得分超過20分，這是他職業生涯第二長的紀錄（上一次是上季1月，連續10場得分超過20分）。」