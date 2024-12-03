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台灣近幾年新住民逐年增加，邁向多元民族融合的社會，有諸多層面需要溝通與協調。新加坡同樣屬於一個多元種族並立的國家，我國駐新加坡代表童振源近期分析，新加坡過去也曾有一段民族融合的陣痛期，並解析成功案例。自1965年建國以來，新加坡便有華族、馬來族、印度族和歐亞裔四大種族。2019年時任新加坡總理的李顯龍發表國慶演說強調，新加坡是一個多元種族的獨立國家，所有族裔都要落地生根、認同新加坡公民的新身份，認同與效忠新加坡。李總理在2022年國慶演說時再次強調，「新加坡華族不再是落葉歸根，而是落地生根。」新加坡要建立一個多種族融合共存的移民國家，相當不容易。例如，如果投票決定國語，占公民人數75%的華裔一定是主體，但是少數民族（馬來裔占15%、印度裔占7.5%）一定不服，國家恐怕會分裂。面臨如此艱難的困境，在建國初期，新加坡如何面對環伺的強敵？各種族如何齊心協力推動新加坡未來的國家願景？新加坡在舉辦國慶活動時，最後一個節目都是所有與會者共同宣讀《國家信約》：「我們是新加坡公民，誓願不分種族、言語、宗教，團結一致，建設公正平等的民主社會，並為實現國家之幸福、繁榮與進步，共同努力。」也就是說，新加坡是一個多種族的移民國家，必須放棄原來的種族認同，要以公民為基礎，才能凝聚國家認同與團結國民。童振源表示，透過以下制度安排與具體實踐，新加坡政府將多種族的移民塑造成統一的國家認同與促進國民團結。首先，新加坡憲法承認馬來人的特殊地位。憲法規定：政府應行使其功能，承認馬來人的特殊地位。馬來人是新加坡的土著居民，因此政府有責任保護、捍衛、支持、推動和促進馬來人的政治、宗教、經濟、社會和文化利益，以及馬來語言。其次，在語言方面，新加坡保留馬來語為國語，官方語言包括英語、華語、馬來語、淡米爾語，工作語言只有英語，以便各種族之間溝通、並推動國際化，才不致形成種族之間的隔閡與不公平待遇。同時，總理的國慶群眾大會演說都以四種語言演講，以示尊重各族群文化及進行不同族裔的溝通。第三，在總統選舉，從2017年起，如果某一種族連續五個任期（30年）內都沒有成員當選總統，那麼下一個任期的總統職位將由該種族的成員擔當；但如果該種族不存在具有足夠候選資格的候選人，此屆總統選舉將向所有種族開放，而為該種族保留的總統選舉將推遲到下一屆。第四，在國會選舉，目前全國分為31個選區，其中17個選區為集選區，每個集選區提名3-6位，但至少1位必須屬於馬來、印度或其他少數族群，以確保在國會中有少數族群代表。第五，在移民政策，新加坡開放移民的比例與內部各族裔的比例一致，以便維持各族裔的人口比例不變，讓各族裔之間維持彼此互信與和諧。第六，在組屋政策，必須按照種族的比例分配居民住屋，讓每個社區都是新加坡種族比例的縮影，推動各種族和諧相處；組屋社區的小販中心必須有不同種族的食物；政府在組屋舉辦的活動必須兼顧各種族的活動需求。第七，在教育政策，政府推動雙語政策，要求學生在學習英語的同時，也學習自己的母語，以尊重與弘揚各族文化。此外，學校也組織各種跨文化活動，增進學生對不同族群的暸解與包容。第八，儘管沒有顯著的外在軍事威脅，所有年滿18歲及以上的男性公民都必須服役兩年，以培養公民保家衛國的責任感與國家認同感。