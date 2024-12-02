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▲韓國T1戰隊中路、28歲的Faker奪下LOL《英雄聯盟》電競生涯第5座世界冠軍，且同時被賽會選為MVP。（圖／LOL Esports Flickr）

，話題再次引發粉絲們討論。日前Faker擔任韓國某炸雞品牌代言人，出席粉絲見面會時，主持人提問「世界冠軍造型選犽凝如何？」 Faker則回應觀察T1和Faker粉絲們的討論，可以很明顯看到兩派人馬在角力，有粉絲希望Faker選擇他在冠軍賽極限操作BLG的加里歐，另一邊則是希望Faker挑選《英雄聯盟》中的人氣角色，也是S14世界賽的Meta中路「犽凝」。翻開S14世界賽數據，，一向寵粉的Faker日前也透過奪冠後首次直播，和粉絲閒聊冠軍造型選擇。，甚至將《英雄聯盟》許多中路角色的造型都看了一輪，包括加里歐、賽勒斯、犽凝、妮可、歐羅拉等，期間有超多粉絲不停「抖內」、留言，希望Faker投犽凝一票，不過Faker也坦言，，搭配出席活動的訪問，或許犽凝目前真的在造型選擇中領跑，但Faker的加里歐在S14世界賽的歷史地位不可撼動，更可以說是拯救T1整隊的角色，這場造型選擇大戰，或許還有許多變數。