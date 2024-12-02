LOL《英雄聯盟》韓國戰隊T1奪得S14世界冠軍後，T1成員們選擇的冠軍造型也備受期待，其中5屆世界冠軍中路Faker奪冠當天表示，會努力挑選粉絲們想要的英雄，經過一個多月的熱議後，加里歐和犽凝呼聲最高，而Faker近日出席品牌活動時，更透露正認真考慮選擇「犽凝」，話題再次引發粉絲們討論。
日前Faker擔任韓國某炸雞品牌代言人，出席粉絲見面會時，主持人提問「世界冠軍造型選犽凝如何？」 Faker則回應「嗯，因為粉絲們好像都很支持犽凝當這次的冠軍造型，所以我也很積極的在考慮中。」
翻開S14世界賽數據，Faker總共選擇2次加里歐皆拿下勝利，還在冠軍賽製造多次名場面，犽凝則是選擇3次，戰績2勝1敗，一向寵粉的Faker日前也透過奪冠後首次直播，和粉絲閒聊冠軍造型選擇。
直播中的Faker明確指出，目前針對冠軍造型尚未定案，甚至將《英雄聯盟》許多中路角色的造型都看了一輪，包括加里歐、賽勒斯、犽凝、妮可、歐羅拉等，期間有超多粉絲不停「抖內」、留言，希望Faker投犽凝一票，想不到Faker還調皮的說「這麼多人要我選犽凝，那就不要犽凝了，改選其他的吧！」
不過Faker也坦言，真的太多人希望自己選犽凝，所以已經「無意中把犽凝刻在大腦裡」，搭配出席活動的訪問，或許犽凝目前真的在造型選擇中領跑，但Faker的加里歐在S14世界賽的歷史地位不可撼動，更可以說是拯救T1整隊的角色，這場造型選擇大戰，或許還有許多變數。
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觀察T1和Faker粉絲們的討論，可以很明顯看到兩派人馬在角力，有粉絲希望Faker選擇他在冠軍賽極限操作BLG的加里歐，另一邊則是希望Faker挑選《英雄聯盟》中的人氣角色，也是S14世界賽的Meta中路「犽凝」。
翻開S14世界賽數據，Faker總共選擇2次加里歐皆拿下勝利，還在冠軍賽製造多次名場面，犽凝則是選擇3次，戰績2勝1敗，一向寵粉的Faker日前也透過奪冠後首次直播，和粉絲閒聊冠軍造型選擇。
直播中的Faker明確指出，目前針對冠軍造型尚未定案，甚至將《英雄聯盟》許多中路角色的造型都看了一輪，包括加里歐、賽勒斯、犽凝、妮可、歐羅拉等，期間有超多粉絲不停「抖內」、留言，希望Faker投犽凝一票，想不到Faker還調皮的說「這麼多人要我選犽凝，那就不要犽凝了，改選其他的吧！」
不過Faker也坦言，真的太多人希望自己選犽凝，所以已經「無意中把犽凝刻在大腦裡」，搭配出席活動的訪問，或許犽凝目前真的在造型選擇中領跑，但Faker的加里歐在S14世界賽的歷史地位不可撼動，更可以說是拯救T1整隊的角色，這場造型選擇大戰，或許還有許多變數。