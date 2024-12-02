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▲周杰倫〈怎麼了〉的MV中出現之白色斷崖，引來大量華人遊客前往，連當地鎮上居民都知道是他讓他們的小鎮再度有了人氣。（圖／摘自周杰倫FB官方粉絲頁）

身為華人樂壇的天王，周杰倫有任何活動都會受到高度關注，他的影響力甚至跨越華人區、連歐美地區都有民眾感受到他的威力。雖然他曾經演出好萊塢電影《青蜂俠》，卻不是因該片而聲名遠播，而是他MV、專輯取景的地方，會湧進大批華人遊客、帶來大量經濟效益，才會讓居民們對他印象深刻。近日有網友在社群網站上分享，在德國的健身房突然聽到在播放周杰倫的歌，簡直不敢置信，引起一陣討論。有人認為或者店裡有台灣的員工，也有人認為台灣的健身房也整天在播英文歌，在台灣的外國人或者該網友也有類似的心情，並不會很奇怪。但接著陸續有網友分享自己在異地聽到周杰倫歌曲的經驗，不只有人在美國的星巴克聽過播放周杰倫的歌，有人連在土耳其都聽到有播放他的歌曲，他的歌其實流傳頗廣。可是周杰倫更厲害的表現，才讓人佩服。有網友稱在英國的小鎮聽到老爺爺對他說，多虧有Jay Chou，該地才又重新有人氣，仔細一看附上的照片，那裡正是倫敦南方、布萊頓海灘附近約40多分鐘車程的七姐妹白崖，自從出現在周杰倫〈怎麼了〉的MV中，就成了華人遊客熱中朝聖的景點，原本寧靜的海邊小鎮，就這樣迎來大量觀光客，確實有種「爆紅」的感覺。原本就是法國著名景點的聖米歇爾山，也是在周杰倫《最偉大的作品》前往當地拍攝專輯封面後就有更多的華人要去一探畫面裡絕美的「天空之鏡」究竟是否真的那麼迷人。