中國江西省一名女子某天路過狗肉店時，目睹一隻剛分娩不久的狗媽媽，疑似自知命不久矣，竟試圖將剛出生的寶寶往籠子外扔，貌似在向女子求救，想將孩子託付給她，心酸的畫面十分催淚。女子於心不忍地付錢將狗狗們全數救下，並細心照顧狗狗的生活起居，最終也成功尋找到狗狗的原飼主，人狗團圓的結局讓不少網友感到溫馨。
綜合陸媒報導，中國江西省一間狗肉店日前被拍攝到令人心酸的畫面，當時一名路過女子發現，被關在籠子裡的狗媽媽疑似知道自己命不久矣，竟不停試圖將剛出生的狗寶寶叼起往外丟，貌似在祈求該女子能救救自己的孩子，而牠則自己毛髮髒亂地在籠中顫抖著，對於目前的處境無能為力。
該名女子起初不理解狗媽媽的舉動，一邊錄影一邊喊「這麼重你叼到哪去啊」、「你放下放下」，隨後才意識到狗媽媽是正在找她求救，為難地說「你想給我啊？我不行」、「我餵不活」。但女子仍於心不忍，決定付錢將狗媽媽及寶寶們救回家，還帶狗狗去洗澡、剪毛，照顧牠們的生活，同時也公布影片在網路上尋找飼主，「大家幫幫忙，狗媽媽也要找個好人家。」
沒想到事隔約半個月，還真的有狗主人看到影片並前來尋回愛犬，原PO也拍下原飼主和狗狗團圓的畫面，只見狗狗興奮不已，不停搖著尾巴對主人汪汪大叫，似乎終於找到回家的希望。
但由於影片起承轉合過於完整，讓不少網友質疑造假可能性，懷疑是有擬定劇本拍攝，不過多數人仍對於狗狗有好的結局感到開心。
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該名女子起初不理解狗媽媽的舉動，一邊錄影一邊喊「這麼重你叼到哪去啊」、「你放下放下」，隨後才意識到狗媽媽是正在找她求救，為難地說「你想給我啊？我不行」、「我餵不活」。但女子仍於心不忍，決定付錢將狗媽媽及寶寶們救回家，還帶狗狗去洗澡、剪毛，照顧牠們的生活，同時也公布影片在網路上尋找飼主，「大家幫幫忙，狗媽媽也要找個好人家。」
沒想到事隔約半個月，還真的有狗主人看到影片並前來尋回愛犬，原PO也拍下原飼主和狗狗團圓的畫面，只見狗狗興奮不已，不停搖著尾巴對主人汪汪大叫，似乎終於找到回家的希望。
但由於影片起承轉合過於完整，讓不少網友質疑造假可能性，懷疑是有擬定劇本拍攝，不過多數人仍對於狗狗有好的結局感到開心。