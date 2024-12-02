我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(2)日進行市政總質詢，市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進針對高美濕地捨景觀餐廳，卻蓋500坪廁所提出質詢，楊典忠表示，高美濕地附近沒有景觀餐廳、美食街。都發局里海計畫對遊客進行問卷，有42%的遊客希望有景觀餐廳，32%的遊客希望有伴手禮購物商店、環境教育解說。市府卻取消高美濕地景觀餐廳規劃費，然後動支經發局第一預備金117萬9000元，在原景觀餐廳的地方蓋公共廁所。議員質疑市府的政策未顧及遊客需求，而且只有設計費，114年預算沒編工程費，議員也質疑「會不會過完年，高美濕地廁所又說不蓋了」？議員楊典忠表示，高美濕地觀光設施需要整體規劃改善，當然廁所很重要，但是都發局的高美里海計畫有針對遊客發問卷，有42%的遊客希望有景觀餐廳，32%的遊客希望有伴手禮購物商店、環境教育解說，他建議市長最近可以去清水休息站看看，你應該帶建設局長、觀旅局長、經發局長去考察一下，市府要經營管理高美濕地，就要以遊客為出發點，與時俱進。楊典忠指出，都發局的里海社區計畫有提出高美地區發展5項問題1.旅遊動線雜亂，服務設施品質低，人本環境待提升、2.高美濕地生態資源豐富而分散，遊客缺乏長時間停留深入了解意願、3.高美聚落與濕地缺乏串聯，入口節點引導資訊不足、4.高美遊客中心服務與觀光推廣效能低、5.高美聚落破損雜草叢生，衍生治安與景觀問題？楊典忠說，高美濕地是國內重要賞鳥景點，13年來竟然連一支給遊客觀賞白鷺鷥的望遠鏡都沒有，遊客中心委外促參廠商只想做露營區賺錢，卻讓公69停車場荒廢三年不用，也不做免費觀光導覽接駁，難怪被講「服務與觀光推廣效能低」，他要求，應該把高美遊客中心納入觀旅局旅遊服務中心系統管理，不能只服務付費的露營客人，應該要主動服務所有到高美濕地的觀光遊客才對。楊典忠表示，高美濕地從盧市長上任至今，觀光遊客從每月20萬人次掉到2萬多人次，到現在都還沒回復到疫情前的水準，今年6月的觀光遊客最多才6萬9千多人，整體觀光設施、資源、動線都需要盤點再提升，沒有整體規劃的情況下，沒有主要負責機關，市府的跨局處工作小組又被解散，高美濕地未來觀光發展令人擔憂。市長盧秀燕表示，在觀旅局大玩台中網站，有介紹高美遊客中心二樓有景觀平台，我覺得可以當作供應簡餐、喝咖啡的地方，業者要為自己承包的場地負責，為什麼沒有設置食物、餐廳，會請觀旅局輔導承包業者。經發局長張峯源表示，高美濕地公廁規劃案是動支預備金117萬9000元，興建費用等規畫完畢後再循預算程序追加或補辦。