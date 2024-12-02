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39歲的「詹皇」LeBron James今天率湖人出戰爵士，投進生涯第1萬5千顆進球，成為史上第2人，更在比賽最後一刻完成致勝封阻，當時他滑倒後立刻起身追防，敬業精神令人肅然起敬，湖人終場以105：104險勝。賽前苦吞3連敗的爵士，今天帶給湖人大麻煩，上半場打完僅讓湖人取得2分領先，易籃後戰局依舊拉鋸，湖人球星Anthony Davis在第三節獨攬16分，守護湖人領先差。決勝節，爵士沒有放棄，直到比賽最後8秒，Collin Sexton持球一路從後場推進，還晃開八村壘切入上籃得分，本來這顆球將讓爵士取得1分超前，但讓全場傻眼的是，爵士教頭Will Hardy突然喊出的暫停，讓這記「準絕殺」球被取消。暫停回來後，爵士最後一擊還是交給Sexton，他先是閃掉James，接著要在外線出手，沒想到James滑倒後立刻起身回防，和Davis、Christian Koloko聯手封阻，而畫面也拍到球是被James的大手先給撲掉，湖人終場以1分之差險勝。James今在第二節完成生涯第1萬5千顆進球，也成為Kareem Abdul-Jabbar後（1萬5837顆進球），史上第2人，此役James繳出27分14助攻5籃板，Davis攻下最高33分11籃板。