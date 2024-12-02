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台中市發生國小學生用樂樂球棒打老師，隔天警察到學校直接帶走孩子，到派出所製作筆錄、移送少年法庭的荒謬事件。台中市警局表示，上月間才得知此事，經調查認定兩名警員法令認知不足、沒考慮到孩子才12歲、校園屬特殊場域，兩人各記申誡一次、第一分局西區派出所的所長督導不周調職處分。台中市教育局長蔣偉民表示，對學校的行政調查將於一周內完成。台中市發生警察將孩子從學校直接帶到派出所做筆錄的離譜事件，市議員李中今（2）日批評學校把警察當虎姑婆用，市長盧秀燕大怒要求嚴懲。台中市警局表示，3月26日中區某國小發生師生衝突，小六生拿樂樂球棒攻擊老師，27日周姓組長打電話到西區派出所報案，兩名員警前往處理，取得學務主任同意才進入校園，由於周姓組長表示要告小朋友傷害，因此將雙方帶到派出所製作筆錄。市警局指出，家長事後接到通知趕到派出所，透露「孩子有一些狀況」，周姓組長做完筆錄後表示暫不提告。由於一般傷害案件完成筆錄製作，若當事人不提告，仍會函送地檢署參辦，該案當事人未成年，派出所因此函送少年法庭。市警局公關室主任蔡期望表示，該案11月經議員舉發，警方內部調查，確認基層同仁對法令認知不足，沒考慮到學校是特殊場域，把校園衝突當作一般刑事案件處理，不僅沒第一時間通知家長，更不該直接將學生帶走，兩名員警各記申誡一次、所長監督不周調職處分。台中市教育局長蔣偉民表示，該案不管師生之間發生何種衝突，老師都不該讓警方進入校園，即使警方主動要帶走孩子，學校主管也該阻止，教育局會在一周內完成行政調查並做出懲處。