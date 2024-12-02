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▲曹姓男子（21歲）駕駛馬自達3沿路違規逆向行駛，先是撞上一名女騎士後，再衝撞停等紅燈的外送員，下秒更碰撞2台自小客車才停車。（圖／翻攝畫面）

▲曹姓男子（21歲）駕駛馬自達3沿路違規逆向行駛，先是撞上一名女騎士後，再衝撞停等紅燈的外送員，下秒更碰撞2台自小客車才停車。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區昨（1）日深夜23時許發生恐怖車禍，一名曹姓男子（21歲）駕駛馬自達3沿路違規逆向行駛，先是撞上一名女騎士後，再衝撞停等紅燈的外送員，下秒更碰撞2台自小客車才停車，事發當下外送員看到失控車迎面立即跳車，所幸僅有手部擦傷，肇事駕駛曹男供稱，自己因為恍神才會釀禍，經酒測無酒駕，車上也無違禁品，詳細肇事原因待警方調查。根據初步調查，曹男駕駛小客車，沿漢生西路往漢生東路逆向行駛往縣民大道二段方向，林姓女騎士（51歲）從漢生東路特專三機車停車場左轉漢生東路往文化路一段方向，雙方發生碰撞，林女骨盆骨裂、四肢擦挫傷送醫。豈料，曹男在車禍後竟然沒停車，一路逆向網路口的機車待轉區衝撞，導致停等紅燈的UBER外送員42歲林姓男機車騎士，緊急跳車逃生，曹男隨後再往前撞2部路邊停車的小客車才停下來。警方指出，事故後曹男供稱，當時精神不濟，恍神才會逆向釀禍，經調查，曹男無酒駕、毒駕，車內也無違禁品，詳細肇事原因及責任待警方調查釐清。