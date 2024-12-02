我是廣告 請繼續往下閱讀

全台第一個聚焦太空產業的博覽會「台灣太空國際年會」（TASTI）於上週六（30日）開幕，吸引多家國際低軌衛星業者來台，與台廠洽談合作；且市場看好隨著歐美市場需求回溫，加上Wi-Fi 7及寬頻設備需求帶動，明年網通廠營運可望重回成長，激勵今（2）日網通族群齊漲，其中股王智邦一度攻上漲停價722元，再創新天價。由國家太空中心（TASA）主辦的第二屆「2024台灣國際太空科學技術工業大會」近日在高雄盛大登場，現場匯聚58家國際太空企業與組織，包括全球三大低軌衛星營運商Telesat、Eutelsat OneWeb、Amazon Kuiper等專程赴台參展，積極跨足太空領域的鴻海、和碩、仁寶、原相等本土企業也將參與，展示太空科技實力。法人指出，今年歐美網通市場陷入庫存去化壓力，導致國內多數網通廠今年前三季營運表現遜於去年，不過在歷經多時的庫存調節期後，終於看到曙光，目前下游庫存逐漸回到健康水位，隨著第四季歐美電信商終端需求落底，預期歐美市場需求可望回穩，且新技術像是Wi-Fi 7將汰舊換新，看好台灣網通廠第四季營運有機會小幅回升，並且明年營運將重返成長。此外，網通股王智邦前三季繳出亮眼成績單，第三季稅後純益為新台幣26.5億元，季增2.67%，年增11.08%，每股稅後純益（EPS）4.75元。前三季財報毛利率20.6%，低於去年同期22.5%，稅後純益為新台幣74.75億元，年增12.1%，EPS 13.39元。市場法人看好，智邦將受益美國、歐洲及亞太地區合作夥伴逐漸部署5G網路，並滿足企業對高階網路交換器的日益增長需求，智邦在2023年推出800G網路交換器，市場法人預期，2025年之後400G交換器將逐漸成市場主流。智邦除營運報佳績外，對產業趨勢佈局也相當積極，日前投資韓國InLC Technology，跨足全光通訊領域，總計對InLC Technology持股75.42%。市場人士表示，因應AI/ML 資料中心需求，必須使用光通訊與銅介質通訊搭配互補，而智邦對InLC的投資可說是長期布局，是為未來三到五年全光通訊需求預作準備。也因此激勵智邦今日股價一度攻上漲停價722元，可惜尾盤漲幅收斂，終場上漲逾7%，收在704元，站上700元關卡，並且創下收盤新天價。也帶動同族群個股向上衝，多檔亮燈漲停，包括神準、耀登、眾達-KY，其他個股也有好表現，光環上漲逾7%，兆勁、合勤控上漲逾6%，星通、仲琦、詠業、智易上漲逾5%。