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▲南韓演員千正明登上南韓實境節目被問到「這幾年都沒有新作品？」坦言自己和家人遭到昔日經紀人詐騙，一度考慮引退演藝圈。（圖／翻攝自千正明IG）

▲▼千正明首次在螢光幕前曝露心聲，話說到痛處忍不住哽咽，「真的很累，那段時間很難熬……」難掩激動情緒語塞。《（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）





44歲南韓演員千正明2010年演出戲劇《灰姑娘的姐姐》洪祈勳一角為人知曉，知名度水漲船高，隨後也有《Reset》、《榮光的在仁》及《心動警報》等經典代表作品，實力與人氣不在話下，豈料，千正明近5年來鮮少有戲劇作品產出，幾乎可說消失於螢光幕前，令不少粉絲惋惜。他日前終於登上南韓實境節目《我家的熊孩子》，也曝光過去消失5年的真正原因，「我經歷了一件對我來說非常重大的事情」，坦言自己和家人遭昔日經紀人詐騙，現況就此曝光。實境秀節目《我家的熊孩子》最新預告釋出，千正明被固定班底金希澈問到「這幾年都沒有新作品？」見他一陣沈默後，語重心長地說，「我經歷了一件對我來說非常重大的事情。與我長期合作的經紀人對我和我的父母進行了詐騙，這讓我非常疲憊，甚至考慮引退」，一度動了離開演藝界的念頭，足見嚴重打擊千正明的人生方向。千正明一吐為快，首次在螢光幕前曝露心聲的他，話說到痛處忍不住哽咽，「真的很累，那段時間很難熬……」而當他又被追問到家人狀況時，難掩激動情緒語塞而無法作答，留下泛紅的眼眶，畫面令觀眾看得相當不捨。至於，千正明對於遭昔日經紀人詐騙的過程，預告中並未透露更多，事實上，回顧起千正明的演藝生涯，自模特兒轉型為演員的他，以2005年演出電視劇《流行70》人氣暴漲，隨即也出演《榮光的在仁》、《Heart to Heart》及《灰姑娘的姐姐》中要角，千正明的精湛演技不僅深深收服觀眾的心，也屢次奪得南韓演技大賞的肯定，如今盼返回螢光幕前的他重新大放異彩。