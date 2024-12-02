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▲身分證號碼中有「2、0、5」 任兩碼，到馬辣、新馬辣、涮樂和牛將有機會享有「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣提供）

▲對中身分證字號2碼，兩人以上到肉之間 大盤肉幸福鍋物：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。（圖／馬辣集團提供）

▲對中身分證字號2碼，兩人以上到狗一下居食酒屋每人均消含700元以上，每桌將會額外送「廣島炸牡蠣」一份。（圖／馬辣集團提供）

▲馬辣、新馬辣、新馬辣Plus「個人套餐」活動將延長，個人套餐分三種價位，最低只要498起(新馬辣Plus個人套餐598起)，就有「火鍋歡樂吧」無限吃以及頂級好肉(五盎司)13選1。（圖／馬辣集團提供）

▲台北凱達大飯店的「Bar 98」全新推出人氣港式火鍋「百鮮打邊爐」，每客價格780+10%元起，包含「蔬食自助吧」、「幸福甜點櫃」吃到飽，還推出中正、萬華區設籍居民或工作者出示證件享８折。（圖／台北凱達提供）

馬辣集團12月優惠來了！即日起至2025年1月5日，同桌任一貴賓身分證、健保卡或護照等有效證件對中「2、0、5」（2025年）任二碼（可重複22、00均可）並提前一日預約參加活動且消費各品牌指定餐點或達消費金額，將享有各式優惠，像是到馬辣、新馬辣、涮樂和牛，都將另贈九孔鮑魚吃到飽，而到新馬辣 Plus、熊一、夯下去則送北海道大帆立貝吃到飽，其他火鍋與燒肉品牌也另有優惠。為了慶祝即將來到的2025年，馬辣集團於2024年12月1日~2025年1月5日推出優惠，只要同桌任一人身分證、健保卡號或護照號碼對中「2、0、5」任二碼（可重複），並消費各品牌指定餐點或達消費金額，即可享用各品牌指定優惠（限兩成人以上同行，提前至少一日預約用餐，訂位時主動告知參加「證件對對碰」活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認）。另外，指定品牌加價99元再享巨大手臂蝦乙隻（市價380元/隻，巨大手臂蝦為限量回饋，每人限購一隻，售完為止）。📍火鍋品牌▪️馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）▪️新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」▪️涮樂和牛鍋物放題：消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」▪️新馬辣經典麻辣鍋Plus+：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」▪️肉之間 大盤肉幸福鍋物：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份▪️問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388元）📍燒肉品牌▪️熊一燒肉：消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」▪️夯下去和牛燒肉放題燒肉：消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」▪️燒肉ChaCha個人和牛燒肉：每人均消含600元以上每桌送市價200元「特上牛胸腹肉」或市價170元「精選豚五花」 一份📍日料居酒屋品牌▪️狗一下居食酒屋：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份此外，其中的馬辣、新馬辣、新馬辣Plus「個人套餐」活動也將延長，個人套餐分三種價位，最低只要498元起（新馬辣Plus個人套餐598元起），每日不限時段限量供應，不管哪一種個人套餐均能享受「五盎司頂級好肉」或「五品漁港直送海鮮」以及「馬辣火鍋歡樂吧」。歡樂吧包含無限暢享新鮮野菜、季節鮮菇、手工鍋物配料、鮮醇生啤、16種哈根達斯、8款莫凡彼冰淇淋、安格斯黑牛咖哩飯、紅白酒等數十種鮮蔬食材，且單人開鍋不必再加個人開鍋費，90分鐘內可以暢快開涮，鍋底提供蔬菜精力湯，加50元可升即馬辣七種經典湯頭。提醒「個人套餐+歡樂吧放題」為各店限量活動，有些門店並未配合個人套餐（馬辣西門店、馬辣公館店、新馬辣昆明店、桃園大江店未配合個人套餐）。另外，飯店也新推出火鍋吃到飽，位於台北凱達大飯店5樓的Bar 98首度推出「百鮮打邊爐」鍋物料理，即日起於平假日的午、晚餐時段供應，包含「秘製麻辣豆漿鍋」、「一品花膠雞湯鍋」、「粵式胡椒豬肚鍋」三種鍋底；主菜選項則有「極上無骨牛小排」、「西班牙伊比利豬」、「桂丁土雞」或是一次吃到8種海鮮的「特選海鮮總匯」。餐檯除了另設置「蔬食自助吧」外，更加碼提供「幸福甜點櫃」，包含提拉米蘇、生乳捲、法式檸檬塔等通通可無限量取用。每人每鍋價格為780元+10%起，並有「凱達好厝邊」優惠，即日起至2024年12月31日止，凡在萬華區或中正區設籍或工作者出示證件享內用單點8折優惠。