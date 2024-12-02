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▲「浪Live電豹女」Jasmine（左起）、諺諺、草莓、小楓、語萱、雪寶、Nia、紹頤。（圖／想想時間有限公司提供）

▲李雅英（左）和隊長小楓（右）合體，足見好交情。（圖／想想時間有限公司提供）

「全⺠表妹」李雅英上月底合體電豹女，一同現身TPBL職籃台啤永豐雲豹主場開幕戰，由筱緹編排的開場舞讓人驚艷，24位女孩辣跳開場舞，音樂一下讓全場觀眾大讚「真香」，還 不自覺得發出：「哇！」的驚呼聲。成員笑笑更是被李雅英的國語嚇到，「她中文突飛猛進，在球賽時還跟我說叫我照顧她，我開玩笑說不要，我說妳才要照顧我，結果她說不要；還有某天早上我看到她，誇獎她很漂亮，結果她轉過來跟我說： 『我知道！』」小楓笑說李雅英不只國語突飛猛進，人也越來越活潑了。李雅英將在新賽季回歸台啤雲豹，和師妹海莉一起在場邊與球迷一同應援，24位電豹女全員到齊讓粉絲非常開心，全員換穿由電豹女紹頤親自設計的全新制服。 展現出煥然一新的面貌。隊長小楓表示：「正式生加上練習生7位，共24位隊員堪比舞團的舞蹈演出。開場舞非常震撼、有氣勢。」席間也會聽到進場觀眾說：「這幾位超會跳的、還有長得像洋娃娃的，等等搜一下名字。」資深粉絲也很熱心逐一分享成員們的名字。安汝更透露新球季開始電豹女也有屬於台啤永豐雲豹的應援曲，相信球迷朋友們參與度更能up、up。諺諺直言，這2天主場氣氛都很熱血、很high，「尤其我們要從一區到另一區發禮物都會全場奔跑，我們禮物丟到支持敵隊的球迷都要轉支持我們啦啦隊了，還會跟我們一起跳應援。」隊員們都說，這2天粉絲都有跟著一起應援喊口號，也跟著一起跳，很快就已經熟悉應援口號跟舞蹈。李雅英與球迷們近距離互動，帶動全場氣氛一起「攻擊煞煞」，擔任編舞之一的安汝說，本季電豹女將會帶來更強而有力的舞蹈演出，「這是與雅英相處的第二季，她中文明顯大進步，不再是害羞的歐膩，只要跟我們相處在一塊時，都會主動跟我們聊天玩耍，感情又更好了。」