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▲屏2-1線道路開闢工程由終點向東延伸到屏7線，再到縣道185線，寬度12公尺，總長度約824公尺。（圖／屏東縣府提供）

為解決高樹鄉前往縣道185線附近道路壅塞問題，並提升當地居民與遊客的行車安全，今（2）日舉行通車典禮。屏東縣政府投入8,700萬元進行屏2-1線道路開闢工程。該道路全長824公尺、寬12公尺，經過近一年的施工通車。縣長周春米指出，鄉道屏2-1線連接高樹市區與縣道185線（沿山公路），起點從屏2-1線終點向北延伸，經屏2線（大山二路）及屏7線（大山一路）通往縣道185線。沿線經建興社區並跨越後壁溪排水及阿烏排水等重要溪流，原有道路狹窄曲折且住宅密集，尖峰時段及假日人潮眾多，易造成交通瓶頸，影響周邊住戶的出入與行車安全。為改善交通問題，縣府自108年7月完成環境影響評估，於110年提報「生活圈道路交通系統建設計畫」獲交通部公路總局核定，計畫獲得總經費8,700萬元，包含中央補助7,395萬元及縣配合款1,305萬元，新建道路有效緩解高樹鄉的交通壅塞。周春米強調，「屏東最北、高樹最美」的地理優勢使高樹鄉成為屏北重要的觀光地點，屏2-1線的設立將高樹鄉打造成屏東縣茂林國家風景區的入口，串聯台22線、台27線及縣道185線，為屏北地區注入觀光活力。施工期間雖遇到凱米颱風的挑戰，縣府致力使基礎設施建設更加韌性，並完善道路排水和路燈照明等設施，沿線設置兩座橋樑及側溝，並將路口的天際纜線地下化，以降低自然災害期間的風險。縣府工務處表示，屏2-1線道路開闢工程由終點向東延伸到屏7線，再到縣道185線，寬度12公尺，總長度約824公尺，自113年1月17日開工，經過近1年施工，雙向各設置一車道，整條道路今日通車。該工程涉及38筆土地權，25位地主配合政府政策，為道路建設提供了不可或缺的基礎條件，通車後將有效分散部分屏2線的交通流量，提升行車安全性及道路服務品質。