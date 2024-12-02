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▲身為台灣隊多年來的堅強後盾，蔡其昌被酸「蹭棒球」時透露「一路走來沒被祝福過」。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.02）

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪首冠，國民黨立委吳宗憲上網紅「館長」陳之漢直播節目時，稱民進黨台中市立委、中華職棒會長蔡其昌在「蹭棒球」，網友看不下去砲轟。蔡其昌苦笑說，吳宗憲應該很少關心棒球，願意招待他進場看看球。他並在臉書說，組訓過程從沒被看好、被祝福過，但「相信自己隊友」的信念，自始至終貫穿整個台灣隊，他要把人生第一塊領隊金牌當傳家之寶。台灣隊在世界12強棒球賽拿下歷史性的冠軍，中華職棒會長、國家隊領隊蔡其昌和隊長陳傑憲合體、幫忙抱小孩的畫面引起注目，近來不僅頻頻受訪，演講邀約更是不斷。國民黨立委吳宗憲上「館長」陳之漢直播節目時。稱蔡其昌在「蹭棒球」，連網友都看不下去砲轟。蔡其昌今（2）日出席活動時，苦笑說只要曾進場看球、關心台灣的棒球發展的人，「絕對不會把『蹭』這個字用在我身上」。吳宗憲可能很少進場看棒球、關心棒球，他很願意招待吳宗憲看看球，「我想他就會改觀了」。蔡其昌說，自己也是國家隊的成員之一，這次拿到人生第一塊領隊金牌，「我很高興，我要當傳家之寶」。蔡其昌還在臉書發文，透露組訓過程「一路上沒被祝福過，被罵的要死」，他問比賽之前「有人看好過我們嗎？」不諱言「曾豪駒是我挑的」，對外公布後各界質疑，「選哪個總教練被罵、球員名單公布後也被罵」。曾豪駒還多次問「我適合嗎？」蔡其昌回「就拚下去啦！我就是你的後盾」，他強調「相信是很重要的！要相信自己的隊友，這個信念貫穿整個台灣隊」。事實上早在去年12月18日，中華職棒6球團即曾發聯合聲明，「自2021年我們5球團一致推薦，蔡其昌副院長擔任中華職業棒球大聯盟會長，3年以來各項成績在我們球團、球迷及全體職棒從業人員心目中，都是職棒聯盟會長職務的最佳人選。」並寫下5項紀錄支持他繼續連任。蔡其昌就任後，遭遇的正是COVID-19帶來的市場不確定性，及社會各項大型商業活動皆待復甦的時節，在他任期的努力之下，各球團明顯感受到好轉。中職過去沒有這種常態情蒐機制。國際賽部分，蔡其昌指示聯盟同仁組成最強後勤團，攜手體育署一起執行一級賽事國家隊精進計畫，其中球界普遍認為最重要的設立常態情蒐團隊，更是過去所沒有的建樹。推動2023亞洲冬季聯盟的成功復辦，球迷進場數比過去冬盟成長超過7成，大幅降低虧損，更因賽事的成功，獲得其他國際球隊探詢參加的可行性。蔡其昌也以立法院副院長身分推動修法，讓卡關多年的《運動產業發展條例》通過，不僅讓中職受益，台灣各項運動產業也都因為法案的運行，得以找到更多企業資源，朝永續蓬勃發展前進。對於球場的更新優化，蔡其昌協助各球團向教育部體育署爭取到桃園棒球場、新莊棒球場、台中洲際棒球場等場地更新優化，經費超過新台幣3億元。