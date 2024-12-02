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美國股市上週五全數走高，道瓊、標普500指數再寫歷史新高，激勵台北股市今（2）日走高，開盤上漲194點、來到22456.5點，盤中在電子、金融股的拉抬下，指數最高一度來到22802.53點，終場上漲474.43點或2.13%，收在22736.93點，日K連2紅，成功站回短期均線5日、10日以及季線關卡，成交量為3106.67億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到256.87點，站回5日、10日線，盤中最高一度來到258.84點，終場上漲1.12點或0.44%，收在257.84點，日K連2紅，成功站回短期均線5日、10日線，成交量為1131.87億元。今日個股成交量排行榜前五名：加百裕、神達、長榮航、富喬、金寶；個股成交值排行榜前五名：台積電、華星光、順達、鴻海、智邦。權值股回神上攻，權王台積電跳空開高，以1020元開出、上漲24元，最高一度來到1040元，終場收在最高價1035元、上漲39元或3.92%，市值重返新台幣29兆元，來到26.76兆元，日K連2紅，成功站上5日線，可惜月線得而復失，挹注大盤指數就有315點，也就是說超過6成以上的漲點都是台積電貢獻的；鴻海開高後震盪，以198.5元開出、上漲3元，不過隨後震盪走低，盤中一度回測平盤價195.5元，終場上漲0.5元或0.26%，收在196元，日K拉出一根黑K棒，5日、季線得而復失，挹注大盤指數就有2點；聯發科則是開高走高，以1275元開出、上漲20元，隨後一路走高，盤中最高來到1315元，終場上漲55元或4.38%，收在1310元，日K連2紅，並且成功站回所有均線，挹注大盤指數就有27點。台積電的走高，也帶動半導體股群體走強，類股指數上漲3.5%，位居漲幅排行榜冠軍。錼創科技-KY創上漲逾8%，辛耘上漲逾5%，濾能上漲逾3%，台星科、聯電、世芯-KY上漲逾2%，日月光投控、友威科、汎銓、弘塑、瑞耘上漲逾1%。漲勢也擴散到設備股，陽程、辛耘、志聖上漲逾5%，牧德、昇陽半導體上漲逾4%，致茂、均豪、濾能上漲逾3%，漢唐、盟立上漲逾2%。此外，網通族群今日漲勢猛烈，全台第一個聚焦太空產業的博覽會「台灣太空國際年會」（TASTI）於上週六（30日）開幕，吸引多家國際低軌衛星業者來台，與台廠洽談合作；並且市場看好隨著歐美市場需求回溫，加上Wi-Fi 7及寬頻設備需求帶動，明年網通廠營運可望重回成長，激勵網通股王智邦今日一度攻上漲停價722元，再創盤中新天價，終場上漲逾7%，收在704元，站上700元關卡，並且創下收盤新天價，也激勵相關個股同步走強，多檔亮燈漲停，包括神準、耀登、眾達-KY，其他個股也有好表現，光環上漲逾7%，兆勁、合勤控上漲逾6%，星通、仲琦、詠業、智易上漲逾5%。電子股中續強的還有BBU概念股，AES-KY、西勝亮燈漲停，興能高上漲逾7%，新盛力、加百裕、順達上漲逾4%，新普上漲逾3%，台達電、光寶科、中環上漲逾1%。IC設計族群今日也受到聯發科大漲逾4%的激勵，多檔攻上漲停版，包括芯鼎、世紀、天擎，其他個股也有表現，虹冠電上漲逾5%，迅杰、瑞昱上漲逾3%，驊訊、昇佳電子、安國、世芯-KY、茂達、鈺太、譜瑞-KY上漲逾2%。金融股今日也有表現，永豐金、中信金上漲逾3%，國泰金、凱基金上漲逾2%，元大金、富邦金、台新金、華南金、玉山金、聯邦銀、彰銀、遠東銀、臺企銀上漲逾1%。消息面傳出，兆豐金控董事長董瑞斌有意推動公股投信包括兆豐投信、第一金投信及合庫投信「3合1」整併，對此，3家公股金控今日都發出重訊說明，其中兆豐金回應「不予評論」，第一金則澄清未發布任何相關併購訊息，而合庫金也說明，「本公司未發布任何相關併購訊息」，身為當事人的兆豐金今日股價下跌0.75%，第一金則是小漲0.37%，合庫金上漲1%。