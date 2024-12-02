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今年10月份，高雄醫學大學公衛系兼任講師蕭世槐欲帶領研究學生們，出國參加研討會，豈料卻以帶團出國訂房的名義，傳訊息給女研究生「妳可以跟我擠一間」、「妳太美，我怕我忍不住」，遭女研究生指控性騷並向校方申訴，而校方進行性平會調查時，蕭世槐不僅沒認錯，還辯稱是為「減輕對方經濟負擔」，調查期間仍如期帶其他研究生出國參加研討會，經性平會認定性騷成立，蕭被停聘講師，校方也將協助女研究生更換指導教授。蕭世槐曾任高醫大附醫遠距健康照護中心主任、國際醫療中心主任、高雄市立大同醫院副院長、衛福部醫院評鑑委員，並曾獲第5屆國際醫療典範獎，今年10月份欲帶領學生出國參加研討會，豈料卻傳訊女研究生表示「你可以跟我擠一間」、「歡迎啊」、「如果逼不得已，只好你來和我一起」等，讓女研究生深感不適，且過去蕭世槐也曾跟她提及與前女友入骨的性事問題，提醒對方用語不妥、別亂開玩笑，不過蕭也僅將訊息收回，未表達歉意，女研究生因此提出申訴。高醫大召開性平會調查，蕭世槐面對指控，否認有性騷，辯稱是為減輕對方經濟壓力，才提議同住分攤房費，不過調查結果認定蕭的言詞已構成性騷擾，停聘蕭在公共衛生系的講師職務，原在高醫大附醫擔任遠距健康照護中心主任也被拔除主管職，並要求蕭世槐需自費接受4小時心理諮商與輔導，且要上8小時性別平等教育課程。高醫大表示，學校對於性別平等與學生安全問題高度重視，並始終秉持「零容忍」態度處理。針對當事人所涉及事件，學校第一時間根據相關規範啟動調查程序停聘當事人，使其離開教育現場，學校已立即啟動全方位支持與輔導事件所涉女學生，確保其學業進度不受影響。校方強調，學校從未指派當事人帶團出國參加研討會，由於事件敏感，學校同時積極保障其他學生安全，並提醒所有參與國際研討會的學生注意自身安全。