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▲昔日在秀場大受歡迎的葉璦菱，也要參與今年台東跨年的演出。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

▲王若琳才在金馬獎獲獎，下一個重要的大演出就獻給台東跨年。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

▲魏如昀過往就常常和家人到台東旅遊，跨年演出也要獻給台東。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

▲創作才子許含光也會參與台東跨年晚會上的表演。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

全台跨年晚會都在比獨家話題與演出陣容，「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」宣告最新重磅卡司：不老玉女蘇慧倫、秀場天后葉璦菱、創作才女魏如昀以及才剛以電影《鬼才之道》主題曲〈鬼才出道〉獲得金馬獎的王若琳等，都要加入，令不少歌迷興奮、期待。「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」將於本月31日晚上7點一路唱到2025元旦凌晨的零點30分，地點在台東市國際地標。近年來台東的跨年越來越做出屬於自己的特色，由於台東市國際地標離海不遠，邊聽歌曲邊吹海風成為全台其他地區跨年難有的享受。這次參與跨年的凍齡女神蘇慧倫，坦言：「上一次在台東的演出是2016年在鐵花村，隔了這麼多年能夠再次去到我喜歡的地方唱歌給大家聽，很期待，也希望如果有機會能多待幾天在台東走走，放鬆一下！」至於歌單的安排，她表示會特別設計，希望台東的朋友開心，也期待和大家熱情合唱。王若琳在金馬獎獲獎之後的重要表演，就獻給了台東跨年，對此她超興奮：「很期待在美麗的台東看新年的日出。」因為是跨年的熱鬧氣氛，她將會演唱一些比較能帶動現場氛圍的歌曲。常來台東旅行的她，也不藏私，提供行程和大家分享：「之前很常去在台東的民宿Kazakuen，有來過衝浪，然後每次來都會吃東河包子跟當地的義大利人開的手作義大利麵。」對於2025的新年願望，她許下：「希望開心，看事情可以廣一點！」魏如昀以一首〈聽見下雨的聲音〉深獲樂迷喜愛，直呼：「超級開心可以回到花東跨年！」她的故鄉在台東旁邊的富里鄉，小時候家族旅遊常常去台東，表示一定傾盡全力演唱，也展現誠意將帶來樂團編制的演出，而且每一首歌都會配合樂團的形式，經過特別的改編，很期待不管是在哪一個時期認識她或不認識她的觀眾們，都可以藉由這次的演出而喜歡上她。聊起對於台東的印象，魏如昀回憶小時候奶奶會騎著摩托車載她跟姊姊魏如萱特地去池上吃便當，前幾年回去過年，姑姑也特地帶她們去台東的海濱公園走走，她稱讚：「我最喜歡看台東的稻田，4季都會有不同的景色。」她期待自己在各個方面都可以有最好的表現，而她現在也有了自己的服飾品牌RETEM03，期望品牌能穩定的持續成長。除了蘇慧倫、王若琳、魏如昀，葉璦菱和才子許含光也會參加在台東的演出，加上之前宣布的MC HotDog熱狗、頑童 MJ116、洪佩瑜等，今年的台東跨年晚會，值得觀眾拭目以待。