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▲▼IG粉專「倫敦印象」近日發布影片提醒，近期才得知iPhone有個可怕的監聽功能，提醒網友們務必要留意，小心在不知情的狀況下被偷聽談話。（圖／翻攝自IG＠london_apple）

▲IG粉專「倫敦印象」小編實測，使用AirPods在會議室門外距離手機約15公尺，成功聽完〈APT.〉整首歌約3分鐘，都沒有變小聲。（圖／翻攝自IG＠london_apple）

隨著科技的進步，iPhone的功能也不斷地更新，擁有10.8萬追蹤數的IG粉專「倫敦印象」就分享，iPhone其實內建一個可怕的功能，竟可以拿來當成監聽設備，且距離約15公尺仍在有效範圍內，原先官方是為了幫助聽力有影響的蘋果使用者，但就怕被有心人士利用，因此粉專特別提醒大家要注意，尤其是出現在周遭的陌生手機。IG粉專「倫敦印象」近日發布影片提醒，近期才得知iPhone有個可怕的監聽功能，因此粉專提醒網友們務必要留意，小心在不知情的狀況下被偷聽談話，「是不是超可怕的。」影片曝光後，立即引起網友們熱議，「AirPods還可以當成助聽器使用，直接省下好幾萬」、「但遠距離就不管用了吧」、「更可怕的是手機放著放著就不見了」。粉專小編則進行實測表示，「其實這個功能是為了幫助聽力有影響的蘋果使用者，但若是濫用就很不好，大家還是要小心為上。」