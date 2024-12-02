世界棒球12強賽中華隊締造歷史，成功在東京巨蛋擊敗日本拿下冠軍，台灣英雄們開心帶著金牌與壘包回家。其中拿回三壘壘包的「心靈捕手」林家正，賽後人氣大飆漲，許多粉絲也紛紛私訊想要送禮給他，不過林家正卻認為「與其錦上添花，不如雪中送炭」，建議粉絲把買禮物的錢拿去捐款，暖心話語讓上萬名球迷更愛他了。
「心靈捕手」林家正場上場下都好暖！婉謝粉絲送禮有原因
旅美好手林家正在本屆12強賽事中，擔任中華隊主力捕手，成為打造鐵牛棚的隱藏功臣，許多與林家正搭配過的投手，都大讚林家正的配球能力強大，場上出現危機也都會給予心理上的有效建設，「心靈捕手」名號當之無愧。
因為本次12強賽，林家正在台灣的知名度大爆增，IG球迷從原先開打前的2萬多名，到現在已經有多達14萬追蹤者。許多新粉絲也擔心，未來林家正回到美國後，可能會想念台灣的一切，因此私訊想詢問是否有送禮的管道。
對此，林家正臉書粉專的管理員伯伯今（2）日發文寫道，最近收到很多球迷私訊說想要郵寄小禮物給Lyle，非常感謝各位球迷，「不過在與Lyle討論過後，認爲與其錦上添花，不如雪中送炭，把要買小禮物的錢轉換成為對任何正式立案弱勢、社會福利機構的小額捐款。」
管理員伯伯也表示，請各位球迷把對Lyle的喜愛轉換成對社會上有需要的人的大愛，如果真要寄什麼給Lyle，就把捐款收據拍個照私訊粉絲專頁即可。
暖心貼文才剛發出不到半天，就已經吸引超過3萬人按讚，並留言「感謝家正的愛心」、「人帥打球超厲害，又好有愛心，永遠支持你」、「理解並支持，但我們還是很希望有見面會」、「真的非常棒的想法，收據寄給家正，家正也能感受到，球迷對他的愛轉換成大愛，三贏」。
旅美好手林家正，從高中就前往美國讀書，目標拚進MLB美國職棒大聯盟的殿堂，2016年首度參加MLB選秀，年僅19歲的林家正被西雅圖水手在第16輪第477順位選中，不過他最後婉拒不簽約，在亞利桑納州立大學拚出成績再次參加選秀，最終在2019年被響尾蛇在第14輪、422順位挑中，獲得生涯最高順位，也完成簽約，成為台灣棒球史上首位透過選秀會進入美國職棒MLB隊伍的球員。
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旅美好手林家正在本屆12強賽事中，擔任中華隊主力捕手，成為打造鐵牛棚的隱藏功臣，許多與林家正搭配過的投手，都大讚林家正的配球能力強大，場上出現危機也都會給予心理上的有效建設，「心靈捕手」名號當之無愧。
因為本次12強賽，林家正在台灣的知名度大爆增，IG球迷從原先開打前的2萬多名，到現在已經有多達14萬追蹤者。許多新粉絲也擔心，未來林家正回到美國後，可能會想念台灣的一切，因此私訊想詢問是否有送禮的管道。
對此，林家正臉書粉專的管理員伯伯今（2）日發文寫道，最近收到很多球迷私訊說想要郵寄小禮物給Lyle，非常感謝各位球迷，「不過在與Lyle討論過後，認爲與其錦上添花，不如雪中送炭，把要買小禮物的錢轉換成為對任何正式立案弱勢、社會福利機構的小額捐款。」
管理員伯伯也表示，請各位球迷把對Lyle的喜愛轉換成對社會上有需要的人的大愛，如果真要寄什麼給Lyle，就把捐款收據拍個照私訊粉絲專頁即可。
暖心貼文才剛發出不到半天，就已經吸引超過3萬人按讚，並留言「感謝家正的愛心」、「人帥打球超厲害，又好有愛心，永遠支持你」、「理解並支持，但我們還是很希望有見面會」、「真的非常棒的想法，收據寄給家正，家正也能感受到，球迷對他的愛轉換成大愛，三贏」。
旅美好手林家正，從高中就前往美國讀書，目標拚進MLB美國職棒大聯盟的殿堂，2016年首度參加MLB選秀，年僅19歲的林家正被西雅圖水手在第16輪第477順位選中，不過他最後婉拒不簽約，在亞利桑納州立大學拚出成績再次參加選秀，最終在2019年被響尾蛇在第14輪、422順位挑中，獲得生涯最高順位，也完成簽約，成為台灣棒球史上首位透過選秀會進入美國職棒MLB隊伍的球員。
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