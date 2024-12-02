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▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打開中華隊攻勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

世界棒球12強賽中華隊締造歷史，成功在東京巨蛋擊敗日本拿下冠軍，台灣英雄們開心帶著金牌與壘包回家。其中拿回三壘壘包的「心靈捕手」林家正，賽後人氣大飆漲，許多粉絲也紛紛私訊想要送禮給他，不過林家正卻認為「與其錦上添花，不如雪中送炭」，建議粉絲把買禮物的錢拿去捐款，暖心話語讓上萬名球迷更愛他了。旅美好手林家正在本屆12強賽事中，擔任中華隊主力捕手，成為打造鐵牛棚的隱藏功臣，許多與林家正搭配過的投手，都大讚林家正的配球能力強大，場上出現危機也都會給予心理上的有效建設，「心靈捕手」名號當之無愧。因為本次12強賽，林家正在台灣的知名度大爆增，IG球迷從原先開打前的2萬多名，到現在已經有多達14萬追蹤者。許多新粉絲也擔心，未來林家正回到美國後，可能會想念台灣的一切，因此私訊想詢問是否有送禮的管道。對此，林家正臉書粉專的管理員伯伯今（2）日發文寫道，最近收到很多球迷私訊說想要郵寄小禮物給Lyle，非常感謝各位球迷，「不過在與Lyle討論過後，認爲與其錦上添花，不如雪中送炭，把要買小禮物的錢轉換成為對任何正式立案弱勢、社會福利機構的小額捐款。」管理員伯伯也表示，請各位球迷把對Lyle的喜愛轉換成對社會上有需要的人的大愛，暖心貼文才剛發出不到半天，就已經吸引超過3萬人按讚，並留言「感謝家正的愛心」、「人帥打球超厲害，又好有愛心，永遠支持你」、「理解並支持，但我們還是很希望有見面會」、「真的非常棒的想法，收據寄給家正，家正也能感受到，球迷對他的愛轉換成大愛，三贏」。旅美好手林家正，從高中就前往美國讀書，目標拚進MLB美國職棒大聯盟的殿堂，2016年首度參加MLB選秀，年僅19歲的林家正被西雅圖水手在第16輪第477順位選中，不過他最後婉拒不簽約，在亞利桑納州立大學拚出成績再次參加選秀，最終在2019年被響尾蛇在第14輪、422順位挑中，獲得生涯最高順位，也完成簽約，成為台灣棒球史上首位透過選秀會進入美國職棒MLB隊伍的球員。