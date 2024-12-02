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▲NBA官方今天公布即將到來的2024—25年球季「NBA盃」、也就是季中錦標賽的賽程和分組名單。比賽預計將在當地時間11月12日開進行，冠軍戰再12月17日開打。上一季的冠軍為洛杉磯湖人本季確定無緣衛冕。（圖／美聯社／達志影像）

賽制：



常規賽前期進行小組賽，所有30支球隊被分成6組（東西部各3組）。

每組進行單循環比賽，總共4場（2主2客）。 晉級：



每組戰績最佳的球隊（6支）和2支戰績最佳的外卡球隊進入8強淘汰賽。 淘汰賽：



8強淘汰賽採單場淘汰制，直到冠軍賽。 冠軍賽獎金：



今年冠軍球隊的獎金則是51萬4970美元（約合新台幣1691萬元)、亞軍20萬5988美元、打進四強10萬2994美元、打進淘汰賽5萬1497美元。

NBA盃分組賽將在４日進行最後決戰，但尋求衛冕的洛杉磯湖人已打完最後一戰，幾乎確定無緣晉級8強，目前確定晉級隊伍分別是老鷹、火箭和勇士，值得一提的是，全聯盟戰績最好的騎士爆冷不敵老鷹提前出局。NBA去年推出季中錦標賽，由「詹皇」LeBron James領軍的湖人奪冠，今年改名為「NBA盃」，分組賽時間為11月12日至12月3日，8強賽12月10、11日，4強賽12月14日，冠軍賽12月17日。全聯盟30隊分成6組，包含6組冠軍和2支外卡隊。外卡隊是分區內分組第2名中成績最好的球隊。如果分組內出現平手，將依序看對戰紀錄、分差（延長賽不算）、總得分（延長賽不算）、2023-24賽季成績，比完後仍沒結果，再進行抽籤。4日最後一輪賽事將決定晉級名單，包含東區A組前2：同為3勝0敗的魔術對決尼克，B組前2：同為3勝0敗的公鹿對活塞，C組：榜首3勝1負老鷹（為首支晉級8強隊伍）。西區A組：3連勝火箭晉級、B組：情勢較複雜，馬刺、雷霆、太陽同為2勝1負，小組賽最後一戰馬刺對太陽、雷霆對爵士，C組：3連勝勇士晉級。湖人最後一場小組賽輸給雷霆，戰績2勝2負作收，加上分差「-24」，只排在西區B組第4，外卡排名第9，就算4日其他隊伍還有最後一輪賽事，但湖人幾乎已確定無法晉級複賽。而全聯盟榜首18勝3負的騎士，剛好都在NBA盃賽事輸掉其中2場（老鷹、塞爾提克）因此提前出局。這一錦標賽的部分比賽計入常規賽排名，但冠軍賽則為額外比賽。