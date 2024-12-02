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新北市警察局新莊偵查隊施姓小隊長因涉嫌收賄，遭新北地檢署指揮廉政署、新北市警局政風室、督察室等單位偵辦，施員遭帶回調查，全案複訊後施員以5萬元交保、限制居住。不過，施員今（2）日透過民代召開記者會反控，自己去年11月20日因確診血癌後開始請假治療，今年3月要請長假卻遭到刁難，今年6月發現座位被清空，私人物品已被裝箱丟至角落，6月19日申訴遭霸凌未獲處理至今，竟先被分局以貪污罪法辦。新莊分局則反擊，強調審議結果為職場霸凌不成立，「不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽！」對此，政治評論員李正皓直言，光「霸凌順風車」這五個字，新莊分局分局長王鴻儒就可以下台了。施姓小隊長今在新北市議員卓冠廷、李宇翔、陳乃瑜、山田摩衣陪同下出來召開記者會，施員指出，自己在新莊服務24年，擔任小隊長12年，與現任偵查隊長徐子胤曾是同事，豈料徐子胤擔任隊長後未經溝通就拔掉自己機動組小隊長的職務，將隊員調走；去年11月20日自己發燒倒下確診血癌，請病假到3月返隊打長病假單，不過卻在核准程序上遭隊長刁難，到了6月時發現自己座位在徐子胤授意下，已給其他隊員使用，私人物品被清空移置紙箱，但是自己皆未被告知。至於涉貪案遭廉政署列為貪物被告，施員指出，起因為他收了地方人士給偵查隊加菜金2萬元，但是之前已把所有獎金、加菜金都交給隊長，當時也無異議，怎麼到現在卻突然有事？後來，施員發現之前與刑事局敘獎的案子，隊長都不蓋章，認為自己遭到霸凌。不過新莊分局發表7點聲明反擊，強調審議結果為職場霸凌不成立，「不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽！」對此，李正皓直言，員警由民意代表陪同出來召開記者會指控遭到分局霸凌，不論這件案是否為真？之前分局對於此案的調查結果為何？面對這樣的指控分局應該有的態度只有一個，「將全案證據交由上級單位重新調查，勿枉勿縱」，怎麼可能發出一個聲明指責該員警是搭霸凌順風車？更遑論該員警在去年11月20日因確診血癌後開始請假治療，今年3月要請長假卻遭到刁難，今年6月發現座位被清空，私人物品已被裝箱丟至角落，這些事情難道都是憑空杜撰嗎？李正皓說，光「霸凌順風車」這五個字，新莊分局分局長王鴻儒就可以下台了，「面對這件事，警政署、新北市長侯友宜，大家在等你們的處理態度。」