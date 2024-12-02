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數位發展部今（2）日發布113年數位近用調查報告，根據報告內容，足見數位媒介已成為政府與民眾主要且重要的傳播管道。臺灣個人上網率穩定，最新調查數據顯示個人上網率達87.6%。國人上網多為使用影音娛樂、網路銀行、雲端和行動支付發展服務；其中91.2%的全體上網人口在近3個月曾收到政府主動訊息通知，較112年增加8%。數發部表示，為掌握國人數位近用實況，洞悉國人使用網路習性與未來趨勢，並提供調查資料讓政府機關規劃適切之數位發展策略，數發部每年辦理數位近用調查，針對全臺22縣市、12歲以上本國籍民眾進行市話與行動電話問卷調查。最新一次調查在今年6月至8月進行，調查內容涵蓋「ICT近用、使用與素養」、「居住」、「教育與技能」等12個領域共70項指標，從不同構面中探討國人數位使用情形，並為推動我國數位應用政策與研究提供重要參考資料。數發部指出，自109年以來的調查趨勢追蹤發現，臺灣個人上網率穩定，近3年上網率介於87.2%至87.6%，網路應用趨勢明顯朝使用影音娛樂、網路銀行、雲端和行動支付服務發展，傳統的資訊查詢、下載軟體和電子郵件等應用則呈現出穩定下降趨勢，顯示人們的數位生活重心逐漸轉向更方便、多功能的數位應用。調查顯示，在政府提供的數位服務中，每百位網路族有91人曾收到政府主動訊息通知，和去年調查結果相比，每百人增加8人，數位媒介已成為政府與民眾重要的傳播管道。數發部說明，數位化對國人的日常生活影響深遠，本次調查評估了性別、不同族群及居住地區差異對個人數位近用機會的影響，勾勒出我國數位近用現況的清晰輪廓，調查結果並可供各界作為展現過去政策成果、目前資源分配與未來施政規劃的重要依據，進以增加民眾福祉。本次報告有效樣本1萬5,133份，在95%的信賴水準下，抽樣誤差範圍維持在±0.8%之間。