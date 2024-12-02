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新北市板橋區裕民街新海郵局前，今（2）日上午有一名老翁不明原因突然身體不適倒地，一名女騎士騎機車行經該處，立即下車對老翁進行CPR急救，後續員警到場後，緊急將老翁送往亞東醫院急救，經搶救後恢復意識心跳，目前在醫院觀察，女子的善行也被旁邊民眾拍下PO網表示「人美心善！好人一生平安」，後續還有網友看到女子帥氣的戴著安全帽騎走了，「剛好陽光灑在她的身上，真的像天使」。今天上午8時許，一名葉姓老翁（74歲）步行在板橋區裕民街上，在行經新海郵局前時，突然身體不適昏厥倒地，一名年輕女騎士發現後，立即脫下安全帽下車，對已經失去呼吸心跳的葉男實施CPR（心肺復甦術），直到消防人員到場接手後，女子才停下動作，站到一旁滿臉擔憂神情，後續葉姓老翁送往亞東醫院急救後順利恢復意識及呼吸心跳，警方獲報循線聯繫家屬，目前正在醫院住院觀察中。整個過程被其他目擊民眾拍下，貼到臉書社團「我是板橋人」，網友稱讚女子「人美心善！好人一生平安」，更有其他網友發現女子行善完後「帥氣的戴著安全帽騎走了，剛好陽光灑在她的身上，真的像天使」，貼文引發網友盛讚「根本是女神」、「整個人散發天使光」、「好人一生平安」等。