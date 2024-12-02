我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「大雪」節氣為小人陰氣極盛的時刻，必須等到冬至才會迎來「一陽來復」，也就是陽氣開始復生之時。（示意圖／取自Unsplash）

▲「大雪」當天晚間18時起，到23時12分交節氣時間點，可面對家中東北方位求事業順利、考試順利、求姻緣。（示意圖／取自photo AC）

「大雪」節氣將在12月6日（農曆日期十一月初六）到來，命理師柯柏成透露，「大雪」是進入冬季後的第三個節氣，在二十四節氣裡是第二十一個，也是值年眾神萬福匯集的好日子，當天上午7至9時不宜哭泣，否則將接連帶衰整個冬季及來年運勢。柯柏成在臉書粉專中分享，上個節氣「小雪」就已在易經中從十二消息卦進入六爻全陰的坤卦，因此到了「大雪」節氣就是小人陰氣極盛的時刻，必須等到冬至才會迎來「一陽來復」，也就是陽氣開始復生之時。柯柏成指出，陽曆12月6日至21日這15天，為黎明前的最後至暗時刻。而大雪當天為《彭祖百忌》之一的「辰不哭日」，恰逢今年「甲辰年」甲辰日，也就是擇日學裡的「歲德」，代表值年眾神萬福匯集的好日子。歲德眾神原先就要守護眾生度過「一陽來復」前的至暗時刻，若一哭就會破壞掉這樣好的氛圍。因此柯柏成提醒，柯柏成也表示，「大雪」當天是今年值年眾神萬福匯集的好日子，，時間以不少於15分鐘為準，面對家中東北方位，面對正北則可以，可分別迎接喜神及福神的祝福，念佛、持咒或誦經後，要記得將功德迴向自己的冤親債主，或者是祈願自己所求的事物如期發生。