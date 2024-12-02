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前職棒選手陳峰民在2010年遭點名涉嫌打假球，導致職棒生涯戛然而止。儘管最終司法還他一個清白，但已經再也不回不去職棒，且這一路所面臨的批評與責罵，讓他至今仍難以釋懷。陳峰民回憶，那段時間像是「過街老鼠」，走在路上被球迷辱罵，但他為了孩子決定打官司，證明自己清白。2010年，效力於La New熊隊的捕手陳峰民，突然被指控涉入簽賭假球案，並遭檢方兩次約談。他回憶當時的情景：「那時候我正在打熱身賽，突然被球隊帶回飯店，球團告訴我，有組頭點名說我涉案。我當下非常詫異，怎麼會發生在我身上？」從被指控打假球開始，陳峰民的生活便陷入困境，他回憶：「跟小孩走在路上，隱約聽到有人罵『X，打假球的啦』，心裡真的不是滋味。」面對外界的質疑與異樣眼光，他決定站出來捍衛清白，「我堅決打官司，因為我要為了我的小孩證明清白，不想讓他背負這種不白之冤。」一年半的時間內，陳峰民承受著無數的流言蜚語。即便最終證明無辜，但他表示：「那段過程很辛苦，想到這段時間真的會流淚，因為你沒有做過的事情，卻落在你身上。」如今，陳峰民重新拾起對棒球的熱情，轉任崇明國中教練，將自己的經驗傳授給年輕球員，繼續為棒球奉獻，他希望透過教育新一代棒球選手，讓台灣棒球環境變得更好。