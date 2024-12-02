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新北市警察局新莊偵查隊施姓小隊長，今（2）日上午在議員陪同下召開記者會，施姓小隊長控訴不僅遭受職場霸凌，甚至求助議員幫忙申訴時，還遭到檢廉人員依貪污罪偵辦。上午新莊分局也大動作開記者會，發出七點聲明駁斥，更強調「不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽。」新北地檢署也發出聲明表示，本署偵辦施姓被告涉嫌貪污治罪條例案件，經檢察官指揮法務部廉政署多方蒐證，經評估案件成熟後執行，本案立案偵辦及執行計劃及時程，均係依法處理，與所謂霸凌情事並無關聯。據悉，施姓小隊長從警35年，與現任新北市警局偵查隊長徐子胤曾是同事，但施小隊長控訴，徐子胤擔任隊長後，未經溝通就拔掉機動組小隊長的職務，還將隊員調走。去年11月20日，施小隊長確診血癌，請病假到今年3月，返隊打長病假單，核准程序上被隊長刁難。到了今年6月，發現自己座位在徐子胤授意下，未經同意，被其他隊員使用，私人物品也被清空移置紙箱，施小隊長完全不知情，也未被告知，等種種霸凌事件。施小隊長說，11月29日清晨7點，廉政官登門通知他，9點需到案說明，因他曾收下里長要給隊上的加菜金2萬元，被新莊警分局用貪汙罪法辦。施強調，加菜金制度已行之有年，所有各方單位給的獎金、加菜金他都是用於隊上，而且所有公積金款項在自己卸任後，都如實交接給隊長徐子胤，當時隊長並無異議。因此他質疑，此案件是發生在去年7月，如果當初分局長官知情且懷疑他涉貪，為何沒有任何動作？為何選在施小想控訴霸凌案件前，突襲法辦他？對此，新莊警分局發出聲明駁斥，本分局偵查隊因統調導致人員不足，故裁撤機動小隊並調整施員至其他小隊擔任小隊長職務。偵查隊並未收到該筆加菜金，對於施員所述毫無所悉；該案新北地檢署今年1月份即立案並指揮廉政署調查，本分局並未參與任何偵辦過程。新莊警分局表示，施員自去年10月起即開始請病假，今年3月9日填製假單，申請自今年4月19日迄明年1月1日休長期病假，該案於長期病假起始日前20日即批准，並無霸凌情事。因隊上電腦設備有限，故安排支援警力暫時使用施員位置及電腦設備辦理公文，經調查後，新北地檢署予不起訴處分。