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▲唐寧目前獨自帶著兩個小孩移居紐西蘭，被稱讚「兩個孩子的媽怎麼做到還像20」。（圖／唐寧 IG）

42歲的香港女星唐寧（本名江麗娜）5歲出演《縱橫四海》，亮麗外型被譽為是「最美童星」，不過她近年來鮮少出現在螢光幕前，2022年唐寧帶著兩個小孩移居紐西蘭。沒想到有粉絲在當地偶遇唐寧，兩人合照後粉絲稱讚她「依舊是美女」。近日有網友在紐西蘭偶遇唐寧，並在中國社群平台小紅書上發布與唐寧的合照，圖中可以看到她留著俐落的咖啡色短髮，皮膚保養得宜，笑容很燦爛，整個人狀態看起來很好，也讓該名巧遇的粉絲讚：「偶遇唐寧，當然不能放過合照的機會！她還是那麼甜，依舊是美女」。照片曝光後，有許多人粉絲稱讚唐寧「從小就看唐寧拍戲，樣子保養的好好啊，好接地氣」、「純情可愛，不整容又不做作」、「兩個孩子的媽怎麼做到還像20」。唐寧5歲就踏入演藝圈，在《縱橫四海》中飾演幼年時的女主角，亮麗的外型讓她被譽為「最美童星」。而唐寧過往與小13歲的舞台劇演員鄧偉傑有過一段婚姻，婚後育有一子一女，但兩人婚姻僅維持7年就畫下句點，2022年她帶著兩個小孩移居紐西蘭。