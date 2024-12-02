我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（2）日終場上漲474.43點或2.13%，收在22736.93點，成交量為3106.67億元；其中三大法人合計買超204.43億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連4賣「由賣轉買」買超150.22億元；投信「連11買」，今日買超48.55億元；自營商（自行買賣）結束連4賣「由賣轉買」買超5.66億元，合計三大法人買超204.43億元。美國股市上週五全數走高，道瓊、標普500指數再寫歷史新高，激勵台北股市今日走高，開盤上漲194點、來到22456.5點，盤中在電子、金融股的拉抬下，指數最高一度來到22802.53點，終場上漲474.43點或2.13%，收在22736.93點，日K連2紅，成功站回短期均線5日、10日以及季線關卡，成交量為3106.67億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到256.87點，站回5日、10日線，盤中最高一度來到258.84點，終場上漲1.12點或0.44%，收在257.84點，日K連2紅，成功站回短期均線5日、10日線，成交量為1131.87億元。權值股回神上攻，權王台積電跳空開高，以1020元開出、上漲24元，最高一度來到1040元，終場收在最高價1035元、上漲39元或3.92%，市值重返新台幣29兆元，來到26.76兆元，日K連2紅，成功站上5日線，可惜月線得而復失，挹注大盤指數就有315點，也就是說超過6成以上的漲點都是台積電貢獻的；鴻海開高後震盪，以198.5元開出、上漲3元，不過隨後震盪走低，盤中一度回測平盤價195.5元，終場上漲0.5元或0.26%，收在196元，日K拉出一根黑K棒，5日、季線得而復失，挹注大盤指數就有2點；聯發科則是開高走高，以1275元開出、上漲20元，隨後一路走高，盤中最高來到1315元，終場上漲55元或4.38%，收在1310元，日K連2紅，並且成功站回所有均線，挹注大盤指數就有27點。今日個股成交量排行榜前五名：加百裕、神達、長榮航、富喬、金寶；個股成交值排行榜前五名：台積電、華星光、順達、鴻海、智邦。