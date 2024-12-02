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▲蘋果2020年推出的AirPods Max至今尚未有第二代推出。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果Airpods Max被內行網友認為有4大優勢，包含外型潮、空間音訊、降噪以及find my等。（圖／翻攝蘋果官網）

蘋果耳罩式藍牙降噪耳機AirPods Max，獨特的外型吸睛度十足，是不少果粉們的隨身配件，但從2020年推出後，時隔多年，原本期望今年會有新一代推出，但在今年中推出的新品則僅改新色，讓高度期待的粉絲也忍不住失望，近期在PTT上更有網友指其不支援自家的無損音樂且性價比太低，直言「不值得購入」，但就有內行人直接分享「外型潮、空間音訊、降噪以及find my」4大優點，認為AirPods Max「無可取代」。蘋果AirPods Max藍牙耳罩式耳機從2020年開賣至今依舊維持著原始設計，經過了4年，原本萬眾期待今年會有AirPods Max第二代推出，但發表會上只有小小改款，推出新色，同時順應歐盟規定改為Type C接孔，改變的幅度不大，讓粉絲喪失換機慾望。在PTT上就有網友認為，只換一個Type C孔，又拿出來賣，而且還賣17900元，直言AirPods Max是蘋果家族最頂規的耳機，卻不支援自家的無損音樂，感到失望。不止如此，網友提到，可以用更便宜的價位買到SONY WH-1000XM5，CP值高太多了，一樣有強大的降噪模式、通透模式，差別在沒有蘋果的快速切換模式，但支援aptX、LDAC不用限制在蘋果給的祖傳AAC；如果追求CP值，可以選前一代的WH-1000XM4。最後還怒飆「都要2025年了，不要再選2020年發表的貴到沒CP值的耳機。」確實如果要跟耳機界的優等生SONY比拚的話，AirPods Max在性價比上可能會有點遜色，有內行人就提到「試聽SONY XM5，真的好猛」，但有人認為「聲音太悶」，或是覺得XM5的通透沒有Airpods Max好，但其他應該是都贏AirPods Max。雖然蘋果AirPods Max性價比不高，但有網友提到在東京能見度超高，主要原因在於「夠潮」，還提到「年輕人會想辦法弄一個掛在脖子上當配件」。巷子內的用戶還點出了AirPods Max難被取代的4大優勢「外型潮+空間音訊+降噪+find my」，其中「空間音訊」被認為看電影超爽可以自成小劇院。