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▲周杰倫大巨蛋演唱會座位眾多，但15萬張門票還是不夠歌迷搶。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫睽違多年回到台北開唱，演唱會門票一位難求。（圖／杰威爾音樂臉書）

天王周杰倫本週將在台北大巨蛋開唱，今（2）日士林地檢署表示，查扣到邱姓主嫌不法取得的黃牛票將以原價釋出，賣給歌迷。本來周杰倫粉絲還在期待，又有機會可以搶到門票了，但稍早拓元售票回應，釋出的門票張數與日期都無法透露，且已經在之前陸續售票的時候一起賣出了，這下歌迷再度希望落空。日前士林地檢署逮捕一名邱姓嫌犯，並查扣他用不法手段持有的演唱會門票，表示會以原價售出給歌迷，賣出款項將入國庫保管，後續依法聲請法院沒收。不少人都在期待拓元何時釋票，但稍早拓元售票系統回應：「因為偵查不公開，詳細的內容包含日期與張數不便透露，一切遵照檢察官的指示辦理，票券在之前陸續釋票的時候已經賣出」。最新消息曝光讓歌迷再度陷入絕望，事實上，先前主辦單位就有陸續釋出還沒繳款的門票及視線遮蔽區座位，就是想讓更多歌迷一起進場感受天王魅力。10月23日演唱會售票當天，15萬張票在89萬人瘋搶下，5分鐘內就賣完，可見周杰倫熱度驚人。當時有不少黃牛囂張在臉書社團貼出轉售資訊，一張門票被炒到10倍以上，5、6萬元都還是有人願意買，為了打擊這種不法風氣，檢警也持續蒐集黃牛集團罪證，深入調查將人逮捕。台北市刑警大隊更逮捕一對劉姓、張姓黃牛夫妻檔，並將他們平台上售出的170多張票券作廢，當時杰威爾音樂表示一切都配合警方調查，浪費的門票讓歌迷感到超級惋惜，也更加深抵制黃牛的意志。