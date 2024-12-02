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九月iPhone16上市，有不少果粉已火速購入新機，但就怕碰上自己的奶油手摔爆手機，加購保護殼或為愛機貼膜是許多人的第一選擇。SAOBAO貼心推出全自動貼膜機，強調僅需90秒，就能讓手機膜完美貼合。業者指出，傳統人工貼膜耗時，常常面臨氣泡、灰塵以及對位不準等狀況，為解決痛點，SAOBAO投入研發智能服務，提供消費者更高科技的選擇。全自動設計不用與人互動，不只收服內向i人，還成功擄獲廣大iPhone果粉的心，讓同是i人的民眾，都享受到科技所帶來的便利與舒適。SAOBAO全自動貼膜機，介面簡單好操作，因具備高精度對位功能，再手殘也不用怕。消費者只需將手機放置在機器上，選擇適配的保護貼，無氣泡、無偏差的保護貼便會自動完成貼膜。內建專利設計的真空除塵系統，即使螢幕沾到油污、也能快速完成三道清潔，提升貼膜品質及效果。且該貼膜機適用於iPhone 13-16系列，滿足不同用戶的需求。SAOBAO致力於打造智能無人化體驗外，對品質也很講究。SAOBAO玻璃保護貼經過三次鋼化加固，抗震防刮，能承受高達40公斤的邊側撞擊，保護最脆弱的螢幕邊緣；採用無色偏技術，藍光阻絕率超過40%。目前SAOBAO 2.0 機台升級改版於大直、汐止、信義區上市的據點，業者也推出多項優惠方案回饋消費者，每售出1,000張保護貼SAOBAO就抽一台iPhone16，只要貼膜就有機會把好禮帶回家，現至官網儲值享優惠，任選保護貼83折起。未來還將針對會員推出不定期活動，可在官網上兌換折扣碼或手機周邊配件。「以客戶需求為導向，持續追求卓越」。SAOBAO集結了一群來自科技、設計和零售領域的專家，共同開發出一系列具備尖端科技的無人化販賣機，品牌堅信，科技簡化生活，通過不斷的技術創新與產品升級，能夠為用戶提供更好的使用體驗。也期盼未來能成為手機配件市場的領導者。