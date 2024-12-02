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「台灣隊長」陳傑憲在世界棒球12強打出國際賽生涯代表作，不但幫助中華隊奪得隊史首座國際賽冠軍，個人更勇奪大會MVP、打擊王、最佳外野手及最佳防守球員4項殊榮，賽後傳出有日、美球隊探詢，他在節目上受專訪時首度公開向大眾鬆口。陳傑憲接受節目《看板人物》專訪，對於旅外發展鬆口表示，「運動員的黃金時間較短，目前我已經30歲了。每個選手都希望能被國外球團看到。今天如果有國外球隊認為我的實力，有辦法在他們國家立足的話，來跟我們談的話，相對這種機會不是每個人都有。」「我會想把握，我會想要去闖，即使去那邊闖得不好，我也認了，因為我體驗過了。」陳傑憲先前受訪時就曾提到年齡問題，不敢想旅外，但若仍有國外球團認為他可以，自己絕對想去挑戰。12強賽後，陳傑憲的經紀公司也證實，日本、美國職棒球團都對他表達濃厚興趣，不過礙於中職旅外球員條款，需在總冠軍賽結束後10個工作日內提出書面申請，否則無法行使旅外權，若真要旅外，陳傑憲最快也要等到明年球季結束，屆時已31歲，年齡和家庭因素可能也仍是他的考量重點。對此統一獅領隊蘇泰安此前在受訪時表示，希望能和陳傑憲簽下一紙長約，讓他成為終身統一人。