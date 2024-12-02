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網路上有人販賣的「微型槍砲」疑為改造槍械，可能被不法分子利用，衍生暴力犯罪情事，影響治安，台中市警二分局偵查隊今（2日）表示，經執行專案掃蕩，共查獲7名買家起出7支微型槍砲，依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」移送偵辦。警方同時函請財政部關務署加強海關查驗，避免進口。台中市警二分局員警執行網路巡邏勤務，發現網路販賣的「微型槍砲」疑為改造槍械，可能被不法分子利用，衍生暴力犯罪情事，影響治安。警方指出，經蒐證追查確認具有殺傷力，立即執行肅槍專案掃蕩勤務。警方經過調查發現，該「微型槍砲」源自於中國大陸地區，其金屬結構與機能，屬於「非制式槍砲」管制範圍，違法事證明確。到11月29日為止，共計查獲7名買家，查扣「微型槍砲」7支，全部依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送偵辦。台中市第二警分局長周俊銘提醒民眾，網路購物雖然什麼都賣，但不是什麼都可以買，民眾在購物時仍需慎思，以避免觸法，依法規定，持有非制式槍砲，可處5年以上有期徒刑，刑責嚴重。周俊銘強調，第二分局除持續加強查緝外，並協請刑事局通報國內各大網路賣場，下架相關商品，禁止刊登販售，同時函請財政部關務署加強海關查驗，避免進口，並提醒民眾切勿購買持有，以免觸法。